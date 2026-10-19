Un valido alleato che può anche tradire

ZURIGO - Con l’intelligenza artificiale i compiti si fanno più in fretta e i voti migliorano. Ma quando non è più a disposizione e arriva il momento di affrontare un esame da soli, il vantaggio si trasforma in un boomerang: le prestazioni, infatti, possono crollare. È quanto emerge da due studi internazionali che lanciano un campanello d’allarme sull’impatto dei chatbot sull’apprendimento scolastico.