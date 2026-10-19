Possibile malore alla guida, 83enne muore in uno scontro frontale
L'anziano ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un'altra auto. Il conducente di quest'ultima, un uomo di 58 anni, è rimasto leggermente ferito.
ZOLLIKERBERG - Un automobilista di 83 anni ha perso la vita in uno scontro frontale con un'altra vettura a Zollikerberg, nel Canton Zurigo.
Stando alla ricostruzione della Polizia cantonale, l'incidente è avvenuto intorno alle 10 di lunedì, quando l'anziano ha urtato con la propria auto il marciapiede sul lato destro della carreggiata, per poi invadere la corsia opposta e scontrarsi con un veicolo che procedeva regolarmente in senso contrario.
Nonostante il rapido intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, l'83enne è deceduto sul posto. Il 58enne alla guida dell'altra automobile ha invece riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale.
Secondo la polizia, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un malore accusato dall'83enne mentre era alla guida.