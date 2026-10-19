«Iniziativa fiscale del Centro inutile e cara»

"Una decisione che il Centro non vuole accettare", ha accusato davanti ai media a Berna il copresidente dei liberali radicali e consigliere agli Stati glaronese Benjamin Mühlemann. Il testo è un rifiuto di riconoscere una scelta del popolo ed è pertanto antidemocratico, ha rincarato la dose la "senatrice" Eva Herzog (PS/BS).

In agosto, il Consiglio federale ha annunciato che il nuovo modello sarà in vigore dal 2032. Il cambiamento sarà effettivo a tutti e tre i livelli statali (federale, cantonale e comunale). La proposta di modifica costituzionale del Centro - intitolata "Sì a imposte federali eque anche per i coniugi. Basta con la discriminazione del matrimonio!" - riguarda invece solo l'imposta federale diretta e stabilisce il cumulo dei redditi dei coniugi nella dichiarazione delle imposte.