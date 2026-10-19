L'esplosione di un bancomat distrugge la pizzeria accanto: evacuate 13 persone

BERINGEN - Un bancomat è stato fatto esplodere nelle prime ore di lunedì 19 ottobre nella località di Enge, a Beringen, nel Canton Sciaffusa. La deflagrazione ha provocato un incendio nell'edificio situato dietro lo sportello automatico, rendendo necessaria l'evacuazione di 13 persone. Gli autori sono riusciti a fuggire e sono tuttora ricercati.