L'esplosione di un bancomat distrugge la pizzeria accanto: evacuate 13 persone
Dopo l'esplosione i sospettati si sono allontanati a bordo di un'automobile nera.
BERINGEN - Un bancomat è stato fatto esplodere nelle prime ore di lunedì 19 ottobre nella località di Enge, a Beringen, nel Canton Sciaffusa. La deflagrazione ha provocato un incendio nell'edificio situato dietro lo sportello automatico, rendendo necessaria l'evacuazione di 13 persone. Gli autori sono riusciti a fuggire e sono tuttora ricercati.
L'esplosione è avvenuta poco dopo le 4 del mattino. Secondo quanto comunicato dalla polizia sciaffusana, le fiamme hanno interessato l'edificio alle spalle del bancomat che ospitava anche una pizzeria. In base alle informazioni raccolte finora dagli inquirenti, non si registrano feriti.
Fuga a bordo di un'auto nera
Dopo aver fatto esplodere lo sportello automatico, i sospettati si sono allontanati a bordo di un'automobile nera. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le ricerche, che proseguono tuttora intensamente.
L'intervento dei soccorsi e le operazioni sul luogo dell'esplosione hanno comportato la chiusura della Schaffhauserstrasse, nel tratto compreso tra Enge e Beringen. La strada è rimasta interdetta al traffico per diverse ore.
Indaga il Ministero pubblico della Confederazione - Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della polizia sciaffusana, gli specialisti dell'Istituto forense di Zurigo (FOR), i pompieri, il personale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e gli agenti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).