Stesso prezzo, ma dura il doppio

BELLINZONA - Stesso prezzo, ma validità raddoppiata. È questa la principale novità di Ticinopass, presentata oggi in una conferenza stampa a Bellinzona, per la stagione 2026/27: l'abbonamento che riunisce le principali destinazioni montane ticinesi non sarà più soltanto invernale, ma diventerà annuale. Una formula che permetterà di utilizzare gli impianti aderenti sia durante l'inverno sia in estate, nei rispettivi periodi di apertura, senza aumenti rispetto alla scorsa stagione.