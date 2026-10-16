Stesso prezzo, ma dura il doppio
Sconti in altre località svizzere e vantaggi aggiuntivi per famiglie e clienti bancari arricchiscono la proposta Ticinopass.
BELLINZONA - Stesso prezzo, ma validità raddoppiata. È questa la principale novità di Ticinopass, presentata oggi in una conferenza stampa a Bellinzona, per la stagione 2026/27: l'abbonamento che riunisce le principali destinazioni montane ticinesi non sarà più soltanto invernale, ma diventerà annuale. Una formula che permetterà di utilizzare gli impianti aderenti sia durante l'inverno sia in estate, nei rispettivi periodi di apertura, senza aumenti rispetto alla scorsa stagione.
L'obiettivo è incentivare la frequentazione delle montagne ticinesi durante tutto l'anno, ampliando le opportunità per residenti e turisti. La novità arriva dopo due anni di attività che, secondo i promotori, hanno registrato un'ottima risposta del pubblico.
Un abbonamento annuale da 299 franchi
La carta annuale rimane il prodotto principale di Ticinopass e continuerà a garantire libero accesso a tutte le stazioni aderenti. Il prezzo di prevendita parte da 299 franchi, lo stesso della passata stagione invernale. Per le famiglie la tariffa parte da 819 franchi, mentre per quelle monoparentali da 659 franchi.
Accanto alla formula tradizionale vengono introdotte tre alternative. La prima è Annual Light, pensata per chi frequenta la montagna soprattutto durante i giorni feriali. La seconda è Metà Prezzo, disponibile da 79 franchi, che consente di ottenere uno sconto del 50% sui biglietti giornalieri degli impianti aderenti. Infine, Discovery 3×3, proposta da 49 franchi, permette di scoprire tre impianti differenti nell'arco di tre giornate.
Dalle grandi stazioni ai piccoli impianti
La rete Ticinopass comprende i cinque principali comprensori sciistici del Cantone: Airolo-Pesciüm, Bosco Gurin, Carì, Nara e Campo Blenio. A questi si aggiungono le piccole stazioni rappresentate dall'Associazione delle piccole stazioni sciistiche ticinesi, tra cui Cioss-Prato, Airolo-Lüina, Prato Leventina, Bedrina-Dalpe, Mogno, Cappellina-Piano di Peccia, Alpe di Neggia e Bedea-Novaggio.
Una rete che punta a valorizzare le diverse località montane e, contemporaneamente, a sostenere gli impianti e le economie delle regioni periferiche.
La sfida della destagionalizzazione
Il passaggio a un abbonamento annuale risponde anche alla volontà di ridurre la dipendenza del turismo montano dalla stagione invernale.
«Il tema della destagionalizzazione in ambito turistico è più attuale che mai. Grazie alla nuova offerta, che diventa annuale, anche Ticinopass compie un primo passo concreto e significativo in questa direzione», sottolinea Fabio Schnellmann, nuovo presidente di Ticinopass Sagl.
Una visione condivisa dal nuovo direttore Luca Cereghetti: «Siamo fiduciosi che gli sforzi compiuti per offrire un prodotto più dinamico ci permetteranno di raggiungere una fascia più ampia di clientela».
Per Juri Clericetti, direttore dell'Organizzazione turistica regionale Bellinzona e Valli, si tratta di «un’opportunità importante in una fase di diversificazione dell’offerta, che mira a valorizzare nuove attività senza rinunciare al ruolo centrale degli sport invernali».
Sconti anche fuori Cantone
Le novità non riguardano soltanto le montagne ticinesi. Chi acquista l'abbonamento annuale potrà infatti beneficiare di agevolazioni anche in altre località svizzere.
In particolare, sono previsti sconti del 50% sui biglietti giornalieri ad Andermatt-Sedrun-Disentis e Splügen, oltre a condizioni agevolate a San Bernardino. In caso di chiusura di uno o più grandi comprensori convenzionati, è inoltre prevista la possibilità di usufruire di tre giornaliere gratuite a Disentis.
Torna anche l'iniziativa «Ticinopass on Tour»: i possessori di un abbonamento annuale o della formula Metà Prezzo che visiteranno almeno quattro dei cinque grandi comprensori durante l'inverno parteciperanno automaticamente all'estrazione di premi.
Nuova guida per Ticinopass
L'ampliamento dell'offerta coincide con un cambiamento ai vertici della società. Dall'autunno 2026 la presidenza di Ticinopass Sagl passa a Fabio Schnellmann, che porta con sé un'esperienza in ambito istituzionale e sportivo. La direzione viene invece affidata a Luca Cereghetti, economista aziendale con esperienze in imprese nazionali e internazionali.
Il nuovo assetto punta a rafforzare la collaborazione tra le stazioni montane e i partner del progetto, tra cui Migros Ticino, BancaStato, Ticino Turismo e le Organizzazioni turistiche regionali. Un ruolo importante viene attribuito anche al Cantone e ai Comuni che contribuiscono a rendere più conveniente l'abbonamento per i propri domiciliati.
Tra i vantaggi aggiuntivi figurano quelli riservati ai clienti BancaStato titolari di un Pacchetto PerTe o PerTe Plus, che possono ottenere un rimborso di 50 franchi sull'abbonamento annuale singolo e di 100 franchi su quello famiglia.
Chi acquista l'abbonamento annuale riceverà inoltre tre buoni Migros da 10 franchi ciascuno, utilizzabili per acquisti di almeno 70 franchi.
Prevendita aperta fino al 30 novembre - La nuova stagione commerciale prende il via oggi, 16 ottobre, con l'apertura della prevendita dei prodotti Ticinopass 2026/27.
Le tariffe promozionali resteranno valide fino al 30 novembre 2026. Dal 1° dicembre entreranno invece in vigore i prezzi standard.