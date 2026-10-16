Consumano energia e acqua, ma potrebbero riscaldare le nostre case

Secondo i firmatari, la crescente diffusione dell'intelligenza artificiale e dei servizi cloud rischia di mettere sotto pressione gli obiettivi climatici cantonali. «I centri di elaborazione dati rappresentano le colonne portanti della digitalizzazione, ma sono al contempo tra le nuove infrastrutture più energivore e impattanti del nostro secolo», si legge nell'atto parlamentare.

Il problema, sostengono i promotori, è che le disposizioni attualmente in vigore sono troppo generiche. La Legge cantonale sull'energia impone già ai grandi consumatori, ossia agli stabilimenti che utilizzano annualmente più di 0,5 GWh di elettricità o 5 GWh di calore, di verificare i propri consumi e adottare misure di efficienza. Mancano però requisiti specifici per i data center.