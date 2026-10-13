Il franco svizzero torna a correre: «L'euro si indebolirà ancora»

La nuova fase di tensione ha avuto ripercussioni anche sul cambio tra euro e franco. In poco tempo, la valuta elvetica si è apprezzata, con il corso della moneta europea sceso da 95 a 93 centesimi, prima di fermarsi temporaneamente. «La prima reazione è passata: l'entità dell'indebolimento ha anche a che fare con il fatto che molti rialzisti sull'euro sono stati colti di sorpresa», osserva lo specialista. Un ritorno ai livelli di forza dell'euro registrati durante l'estate nei confronti del franco appare tuttavia improbabile. «Non lo vedo, perché la questione francese non scomparirà così rapidamente dai radar».

La situazione finanziaria della Francia è difficile. «Il problema è rappresentato dal deficit di bilancio pari a circa il 5% del prodotto interno lordo, che non può essere compensato da una debole crescita nominale dell'1,9%. Il rapporto debito/Pil è quindi destinato a crescere ulteriormente e non si intravede alcuna volontà politica di adottare dolorose misure di austerità». I partiti populisti agli estremi opposti dello spettro politico, in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno, fanno piuttosto a gara a chi promette di distribuire ancora più denaro. «Le immagini attuali delle proteste giovanili e l'impotenza del governo non trasmettono certo l'immagine di un debitore stabile e affidabile».