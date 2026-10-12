F-35A, il rincaro cambia i piani: a Emmen ne saranno assemblati solo tre

Solamente un anno fa, infatti, il DDPS (Dipartimento federale della difesa) e Ruag annunciavano che quattro dei 36 caccia ordinati dalla Confederazione sarebbero stati assemblati e testati negli stabilimenti lucernesi. Nel frattempo, però, il quadro è cambiato. Il presunto prezzo fisso concordato per i velivoli americani non ha retto di fronte ai forti rincari negli Stati Uniti. Dunque, per rispettare il limite dei sei miliardi di franchi su cui si era basata la votazione popolare, il numero di aerei acquistati sarà quindi inferiore ai 36 inizialmente previsti.