«Oggi ho visto tante cose positive»

Queste, invece, le parole di Daniel Dos Santos: «È stata una bella serata e sono contentissimo per la vittoria contro il Lucerna, che ritengo meritatissima. Abbiamo sfruttato la pausa per le nazionali per allenarci bene e farci trovare pronti alla ripresa del campionato. Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra: non abbiamo ancora vinto nulla e ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, giovedì sera contro la Stella Rossa in Conference League. Siamo una bella squadra, ci divertiamo e non molliamo mai, qualunque sia l'avversario. Sono felice di tornare a giocare in Europa la prossima settimana. È una competizione importante e per noi giocatori rappresenta un grande stimolo a fare bene. Personalmente mi sento bene e quest'anno sono soddisfatto di come stanno andando le cose. In passato non è sempre stato semplice, ma sono maturato, soprattutto mentalmente. Ho lavorato molto su me stesso, spingendo tanto anche in allenamento, e i risultati sono arrivati. Fisicamente posso ancora migliorare. La nostra mentalità è magnifica: chi entra dalla panchina dà sempre il massimo e oggi le reti di Castro e Moncada ne sono la dimostrazione».