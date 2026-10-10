«Oggi ho visto tante cose positive»
Mattia Croci-Torti e Daniel Dos Santos hanno commentato la rotonda vittoria sul Lucerna.
Mattia Croci-Torti e Daniel Dos Santos hanno commentato la rotonda vittoria sul Lucerna.
LUGANO - Il Lugano è tornato in campo come ci aveva abituato prima della pausa: vincendo. «Oggi ho visto tante cose positive - ha dichiarato l'allenatore Mattia Croci-Torti - La squadra era molto concentrata e sono convinto che questa prestazione sia anche il frutto della sconfitta contro il Verona. Quando perdi certe partite, capisci che senza dare il 100% non vai lontano. La squadra ha reagito bene, allenandosi con grande intensità e grinta. Avevo pochi dubbi sull'atteggiamento che avremmo mostrato oggi. Abbiamo vissuto una settimana impegnativa, io ero arrabbiato, ma i giocatori sono stati bravi a rispondere sul campo. La fiducia che abbiamo acquisito nasce dal lavoro, dalla continuità e dalla convinzione in quello che stiamo facendo. La squadra sa cosa vuole: certo, ogni tanto si può sbagliare, ma l'importante è sapersi rialzare».
Un cammino incredibile quello del FCL: «Nel 2026 abbiamo perso soltanto due partite, segno di una mentalità vincente. Ora, con una rosa così ampia, ci sarà grande concorrenza per un posto in campo. Tutti vogliono giocare e questo spinge ciascuno ad allenarsi ancora più intensamente, alzando il livello generale. Nelle ultime tre partite abbiamo segnato 12 reti e si è vista una squadra capace di giocare con una cattiveria agonistica e una voglia di vincere eccezionali. Ho una panchina importante e, paradossalmente, quello più in difficoltà sono io, perché devo decidere chi mandare in campo».
Queste, invece, le parole di Daniel Dos Santos: «È stata una bella serata e sono contentissimo per la vittoria contro il Lucerna, che ritengo meritatissima. Abbiamo sfruttato la pausa per le nazionali per allenarci bene e farci trovare pronti alla ripresa del campionato. Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra: non abbiamo ancora vinto nulla e ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, giovedì sera contro la Stella Rossa in Conference League. Siamo una bella squadra, ci divertiamo e non molliamo mai, qualunque sia l'avversario. Sono felice di tornare a giocare in Europa la prossima settimana. È una competizione importante e per noi giocatori rappresenta un grande stimolo a fare bene. Personalmente mi sento bene e quest'anno sono soddisfatto di come stanno andando le cose. In passato non è sempre stato semplice, ma sono maturato, soprattutto mentalmente. Ho lavorato molto su me stesso, spingendo tanto anche in allenamento, e i risultati sono arrivati. Fisicamente posso ancora migliorare. La nostra mentalità è magnifica: chi entra dalla panchina dà sempre il massimo e oggi le reti di Castro e Moncada ne sono la dimostrazione».