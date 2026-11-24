Il caso è scaturito dalla pubblicazione online del "Caravanserai Concert" di Ahmadi, filmato nel dicembre 2024 presso lo storico caravanserraglio di Deir-e Gachin, vicino a Qom, città santa sciita che ospita numerosi seminari islamici ed è considerata un baluardo del conservatorismo religioso.

Nel video dell'esibizione, avvenuta senza pubblico dal vivo, si vede Ahmadi cantare accanto a musicisti uomini. La cantante indossava un lungo abito nero senza maniche e aveva i capelli scoperti, in aperta violazione delle norme iraniane che impongono l'uso dell'hijab. Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore dell'Ihrngo, ha dichiarato alla Cnn che l'abbigliamento di Ahmadi ha giocato un ruolo determinante nella condanna; tuttavia, ha precisato che l'accusa ha riguardato anche il fatto che la cantante si sia esibita pubblicamente e, più in generale, la sua sfida alle autorità iraniane.