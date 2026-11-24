Secondo l'impianto accusatorio, tre distinti sodalizi criminali si erano consorziati per gestire gli approvvigionamenti, spartirsi le piazze di spaccio a Bolzano e in Valle Isarco (tra Fortezza, Varna e Bressanone), anche con minacce e violenze, oltre a garantire sostegno economico alle famiglie dei detenuti e copertura delle spese legali.

La cocaina e l'hashish arrivavano ogni settimana da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna tramite corrieri su treni a lunga percorrenza o auto con doppi fondi azionati da meccanismi, per poi essere tagliati e ceduti al dettaglio.