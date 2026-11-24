Blitz antidroga in Alto Adige, 31 misure cautelari
Il giro di affari dell'organizzazione è stato stimato in oltre tre milioni di euro in poco più di un anno
Il giro di affari dell'organizzazione è stato stimato in oltre tre milioni di euro in poco più di un anno
BOLZANO - Trentuno ordinanze cautelari - venti in carcere e undici con obbligo di firma - sono in corso di esecuzione dalle prime luci dell'alba a Bolzano nell'ambito dell'operazione antidroga 'Scarabeo' condotta dalla Guardia di Finanza su disposizione del Gip di Trento, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo.
Oltre cento finanzieri, supportati da Baschi Verdi, unità cinofile, elicottero e specialisti del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (Scico), stanno eseguendo i provvedimenti nei confronti di altrettanti indagati italiani e stranieri, in prevalenza tunisini, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.
Secondo l'impianto accusatorio, tre distinti sodalizi criminali si erano consorziati per gestire gli approvvigionamenti, spartirsi le piazze di spaccio a Bolzano e in Valle Isarco (tra Fortezza, Varna e Bressanone), anche con minacce e violenze, oltre a garantire sostegno economico alle famiglie dei detenuti e copertura delle spese legali.
La cocaina e l'hashish arrivavano ogni settimana da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna tramite corrieri su treni a lunga percorrenza o auto con doppi fondi azionati da meccanismi, per poi essere tagliati e ceduti al dettaglio.
Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bolzano hanno stimato un giro d'affari superiore ai tre milioni di euro in poco più di un anno per circa 70 chili di droga smerciati, individuando anche i 'cassieri' incaricati di trasferire all'estero i proventi illeciti. In corso perquisizioni in Alto Adige e in altre regioni.