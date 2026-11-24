Le Americhe hanno assorbito il 33% del totale, mentre l'area che comprende Europa, Medio Oriente e Africa si è fermata al 16%. Oggi il Tamagotchi è disponibile in oltre 50 Paesi e regioni. Negli Stati Uniti, dove è sbarcato nel 1997, la ricorrenza è stata celebrata con un video di 30 minuti dedicato alla storia del dispositivo, proiettato sui maxi-schermi di Times Square, a New York.