Prova a sradicare un cartello stradale, poi morde il dito di un agente: arrestato
Sabato sera movimentato a Verbania, a causa di un 30enne in stato di alterazione
VERBANIA - È finito agli arresti domiciliari un 30enne sorpreso sabato pomeriggio sul lungolago di Suna, a Verbania, mentre tentava di sradicare un palo della segnaletica stradale. Quando gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, inviati sul posto, lo hanno raggiunto, l'uomo - residente in zona - era in stato di alterazione.
Durante il controllo ha iniziato a sputare addosso ai poliziotti e a spintonarli per sottrarsi alle verifiche, fino a mordere il dito di uno degli agenti che cercava di bloccare l'aggressione. Per costringerlo a mollare la presa, l'operatore ha dovuto ricorrere allo spray urticante. Sul posto è intervenuto anche un equipaggio della Squadra Mobile, che ha reso possibile ammanettare l'uomo e trasferirlo in Questura.
Il poliziotto ferito è stato portato in ospedale, dove gli sono stati applicati sei punti di sutura sulla falange del dito. Addosso al trentenne sono stati trovati un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri e della sostanza stupefacente.
Vista la condotta estremamente aggressiva e i numerosissimi episodi per i quali era già stato denunciato nelle ultime settimane - aggressioni, resistenze, oltraggi, minacce e danneggiamenti - l'uomo è stato arrestato per lesione a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento, resistenza e porto abusivo di particolari strumenti da punta e taglio. È inoltre stato sanzionato in via amministrativa per la detenzione di una modica quantità di stupefacente.
Informato il pubblico ministero di turno, il 30enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.