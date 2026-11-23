Il poliziotto ferito è stato portato in ospedale, dove gli sono stati applicati sei punti di sutura sulla falange del dito. Addosso al trentenne sono stati trovati un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri e della sostanza stupefacente.

Vista la condotta estremamente aggressiva e i numerosissimi episodi per i quali era già stato denunciato nelle ultime settimane - aggressioni, resistenze, oltraggi, minacce e danneggiamenti - l'uomo è stato arrestato per lesione a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento, resistenza e porto abusivo di particolari strumenti da punta e taglio. È inoltre stato sanzionato in via amministrativa per la detenzione di una modica quantità di stupefacente.