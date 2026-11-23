Zelensky: «Abbiamo affondato una nave da guerra russa al largo della Libia». Il video
Il presidente ucraino conferma l'impiego di sette droni marini contro unità russe nel Mediterraneo. Colpito anche un cargo che trasporta armi
KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato una serie di attacchi condotti dai servizi segreti di Kiev contro navi russe al largo delle coste della Libia. Le operazioni sarebbero state effettuate con sette droni marini di fabbricazione ucraina, come annunciato dallo stesso Zelensky sulla piattaforma X.
Secondo il presidente ucraino, durante l'operazione è stata affondata la nave da guerra russa "Merkury". Si tratta di una corvetta entrata in servizio nel 2023, considerata una delle unità più moderne della flotta militare russa.
Nel corso degli attacchi sarebbe stato colpito anche il cargo "Angara", utilizzato dalla Russia per il trasporto di armi. Zelensky ha condiviso un video diffuso dai servizi segreti ucraini (SBU), nel quale si distingue, seppure con difficoltà, un attacco notturno contro una nave da guerra la cui sagoma corrisponderebbe a quella della "Merkury". L'attacco all'"Angara" sarebbe invece avvenuto in pieno giorno, in mare aperto.
Già il giorno precedente, fonti ufficiali libiche avevano segnalato esplosioni a bordo di una nave da guerra russa presente nella base navale di Bengasi. «Continuiamo le nostre operazioni nelle acque designate. Rispondiamo all'aggressione della Russia», ha scritto Zelensky su X, rivendicando le operazioni.
Non si tratterebbe del primo episodio di questo genere nel Mediterraneo. L'Ucraina era già stata indicata come possibile responsabile di diversi attacchi contro imbarcazioni russe nella regione. Tra questi figura quello contro la metaniera "Arctic Metagaz", distrutta lo scorso marzo al largo delle coste libiche. In quell'occasione, tuttavia, non era arrivata alcuna conferma ufficiale di un coinvolgimento ucraino.