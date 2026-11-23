Nel corso degli attacchi sarebbe stato colpito anche il cargo "Angara", utilizzato dalla Russia per il trasporto di armi. Zelensky ha condiviso un video diffuso dai servizi segreti ucraini (SBU), nel quale si distingue, seppure con difficoltà, un attacco notturno contro una nave da guerra la cui sagoma corrisponderebbe a quella della "Merkury". L'attacco all'"Angara" sarebbe invece avvenuto in pieno giorno, in mare aperto.

Già il giorno precedente, fonti ufficiali libiche avevano segnalato esplosioni a bordo di una nave da guerra russa presente nella base navale di Bengasi. «Continuiamo le nostre operazioni nelle acque designate. Rispondiamo all'aggressione della Russia», ha scritto Zelensky su X, rivendicando le operazioni.