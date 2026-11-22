Il compromesso appare ancora fragile. Una prima bozza, presentata all'inizio della settimana, prevedeva un'accelerazione nell'abbandono dei combustibili fossili. Una seconda versione, pubblicata giovedì, aveva invece eliminato ogni riferimento a carbone, petrolio e gas. Il rischio di un'interruzione dei negoziati ha quindi spinto Turchia e Australia a convocare una riunione d'urgenza tra Unione europea e Arabia Saudita, su posizioni contrapposte riguardo al futuro delle fonti fossili. La situazione è ulteriormente complicata dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni geopolitiche legate alla guerra in Iran. Per essere adottato nella sessione conclusiva di domenica, l'accordo dovrà ottenere l'approvazione unanime di quasi 200 nazioni.

Un altro punto controverso riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio, tecnologie di cui la bozza continua a sostenere l'espansione. Appoggiate dall'industria dei combustibili fossili, queste soluzioni sono criticate per i costi elevati e la loro efficacia nella riduzione delle emissioni. Restano inoltre aperte le divergenze sui rapporti del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc). Arabia Saudita, India e Kenya hanno cercato di ritardarne la pubblicazione, mentre decine di Paesi europei, africani e del Pacifico chiedono che siano disponibili in tempo per la prossima valutazione globale degli sforzi di riduzione delle emissioni, prevista nel 2028. Il nuovo testo si limita a sottolineare l'importanza di questi documenti scientifici.