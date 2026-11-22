Cop31, sui combustibili fossili resta solo un riferimento indiretto
La nuova bozza di accordo punta sull'elettrificazione, ma non scioglie le tensioni tra i Paesi. Domenica servirà l'unanimità di quasi 200 nazioni.
ANTALYA - Nessuna menzione esplicita dell'abbandono dei combustibili fossili, ma soltanto un riferimento indiretto all'accordo globale raggiunto nel 2023 per ridurne progressivamente l'utilizzo. È quanto emerge dall'ultima bozza di accordo presentata oggi dalla presidenza della Cop31, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il documento, elaborato da Turchia e Australia, Paesi co-organizzatori del vertice, tenta di superare lo stallo che ha segnato i negoziati delle ultime due settimane. Le divergenze su carbone, petrolio e gas restano tuttavia irrisolte.
La nuova proposta mantiene al centro l'obiettivo dell'elettrificazione dell'economia mondiale. In particolare, prevede di portare la quota di elettricità nel consumo finale globale di energia al 35% entro il 2035, accompagnando questo processo con un'espansione delle energie pulite. L'elettrificazione punta a sostituire tecnologie alimentate direttamente da combustibili fossili, come le automobili diesel e i sistemi di riscaldamento a gas, con alternative elettriche. Alcuni Paesi chiedono però garanzie affinché l'elettricità aggiuntiva provenga da fonti rinnovabili: attualmente, circa un terzo della produzione elettrica mondiale dipende dal carbone e un altro quinto dal gas fossile.
Il compromesso appare ancora fragile. Una prima bozza, presentata all'inizio della settimana, prevedeva un'accelerazione nell'abbandono dei combustibili fossili. Una seconda versione, pubblicata giovedì, aveva invece eliminato ogni riferimento a carbone, petrolio e gas. Il rischio di un'interruzione dei negoziati ha quindi spinto Turchia e Australia a convocare una riunione d'urgenza tra Unione europea e Arabia Saudita, su posizioni contrapposte riguardo al futuro delle fonti fossili. La situazione è ulteriormente complicata dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni geopolitiche legate alla guerra in Iran. Per essere adottato nella sessione conclusiva di domenica, l'accordo dovrà ottenere l'approvazione unanime di quasi 200 nazioni.
Un altro punto controverso riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio, tecnologie di cui la bozza continua a sostenere l'espansione. Appoggiate dall'industria dei combustibili fossili, queste soluzioni sono criticate per i costi elevati e la loro efficacia nella riduzione delle emissioni. Restano inoltre aperte le divergenze sui rapporti del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc). Arabia Saudita, India e Kenya hanno cercato di ritardarne la pubblicazione, mentre decine di Paesi europei, africani e del Pacifico chiedono che siano disponibili in tempo per la prossima valutazione globale degli sforzi di riduzione delle emissioni, prevista nel 2028. Il nuovo testo si limita a sottolineare l'importanza di questi documenti scientifici.
Sul tavolo rimane anche la questione del limite di riscaldamento globale fissato dall'Accordo di Parigi. L'ultima bozza esprime «profonda preoccupazione» per la prospettiva che l'aumento della temperatura mondiale superi 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali nei prossimi anni. Il vertice è chiamato a mostrare progressi concreti in un anno segnato da disastri climatici in diverse regioni del mondo, dall'Europa al Nepal e all'Indonesia.
A complicare ulteriormente i negoziati sono infine le tensioni sui finanziamenti climatici. I Paesi in via di sviluppo accusano da tempo le nazioni più ricche di non rispettare pienamente gli impegni assunti per aiutarli ad affrontare le conseguenze del cambiamento climatico. In particolare, l'eliminazione dalla bozza dell'obiettivo di 120 miliardi di dollari destinati all'adattamento climatico ha suscitato forti proteste. Anche su questo fronte, dunque, resta da trovare un compromesso prima della conclusione della conferenza.