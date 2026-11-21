Droni in azione sul Baltico: attaccata nave russa nel Golfo di Finlandia
L'incidente ha provocato una sospensione temporanea delle rotte commerciali e delle operazioni di soccorso
L'incidente ha provocato una sospensione temporanea delle rotte commerciali e delle operazioni di soccorso
ST. PETERSBURG - Secondo fonti russe, una nave cargo è stata attaccata da due droni nel Golfo di Finlandia. Lo ha riferito su Telegram il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drosdenko. L'imbarcazione era diretta a Kaliningrad, l'exclave russa sul Mar Baltico. Secondo quanto riportato dall'emittente Yle, il responsabile della comunicazione delle forze armate finlandesi, Aki-Mauri Huhtinen, ha dichiarato che probabilmente si è trattato di un attacco ucraino.
Drosdenko ha poi riferito che una nave di soccorso ha raggiunto il cargo, ma l'equipaggio ha rifiutato l'evacuazione. L'intenzione sarebbe quella di riprendere il viaggio una volta completate le riparazioni necessarie. Le autorità finlandesi hanno invece comunicato che l'equipaggio è stato nel frattempo evacuato.
Il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen ha inoltre segnalato una presunta violazione dello spazio aereo da parte di un elicottero russo. Secondo quanto dichiarato in un comunicato, l'episodio potrebbe essere legato alle operazioni di soccorso e localizzazione.
Imbarcazione alla deriva nelle acque territoriali finlandesi
In precedenza, la guardia di frontiera finlandese aveva segnalato un incendio a bordo di un cargo russo nella parte orientale del Golfo di Finlandia. Le autorità avevano quindi avviato un'operazione di soccorso e si stavano preparando a intervenire per prevenire eventuali danni ambientali nelle acque sotto la propria giurisdizione. La nave danneggiata sarebbe infatti stata spinta dalle acque internazionali verso quelle territoriali finlandesi.
Anche il Ministero della Difesa finlandese ha parlato di un attacco con droni contro la nave russa. Per precauzione, il traffico aereo e marittimo nella parte orientale del Golfo di Finlandia è stato limitato. In un successivo comunicato, la guardia di frontiera ha identificato l'imbarcazione come il cargo «Sparta II».
Già in mattinata, il governatore Drosdenko aveva riferito di attacchi con droni ucraini nella regione di Leningrado, sostenendo che durante la notte ne erano stati abbattuti 73. Non ha però fornito dettagli su eventuali conseguenze. Da quasi cinque anni la Russia conduce una devastante guerra d'aggressione contro l'Ucraina.