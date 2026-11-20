Zelensky: Se Putin ascolta qualcuno, allora è Trump

Il presidente ucraino ha riconosciuto che spetta a Trump decidere come rivolgersi al leader del Cremlino, ma ha ribadito la posizione di Kiev. «Per noi è il nemico e naturalmente per noi è un assassino. E penso che per molte persone nel mondo sia un assassino, perché uccide», ha affermato.

Nonostante le critiche, Zelensky non ha messo in discussione il ruolo degli Stati Uniti come mediatori nei tentativi di porre fine al conflitto. Al contrario, ha sottolineato l'influenza che Washington potrebbe esercitare su Mosca. «Se Putin ascolta qualcuno, allora è Trump e gli Stati Uniti», ha dichiarato il presidente ucraino.