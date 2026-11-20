«Putin per noi è un nemico e un assassino»
Il presidente ucraino critica Trump per aver definito Putin un amico: «Così non sente abbastanza pressione». Ma riconosce il ruolo di Washington nei negoziati.
KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice deluso dalla mancanza di pressione degli Stati Uniti sul presidente russo Vladimir Putin. In un'intervista rilasciata da Kiev all'emittente americana CNN, Zelensky ha criticato il presidente statunitense Donald Trump per aver definito Putin un amico. «Se lo chiami un amico, allora lui non sente di essere un assassino, non sente abbastanza pressione», ha dichiarato il leader ucraino.
Giovedì, durante un incontro a Shenzhen, in Cina, Trump aveva pubblicamente definito Putin un amico. Parole che hanno suscitato la reazione di Zelensky, secondo il quale il presidente russo punta alla completa distruzione dell'Ucraina. L'intervista alla CNN è stata realizzata poche ore dopo una serie di pesanti attacchi russi con missili e droni contro Kiev e altre regioni del Paese.
Zelensky: Se Putin ascolta qualcuno, allora è Trump
Il presidente ucraino ha riconosciuto che spetta a Trump decidere come rivolgersi al leader del Cremlino, ma ha ribadito la posizione di Kiev. «Per noi è il nemico e naturalmente per noi è un assassino. E penso che per molte persone nel mondo sia un assassino, perché uccide», ha affermato.
Nonostante le critiche, Zelensky non ha messo in discussione il ruolo degli Stati Uniti come mediatori nei tentativi di porre fine al conflitto. Al contrario, ha sottolineato l'influenza che Washington potrebbe esercitare su Mosca. «Se Putin ascolta qualcuno, allora è Trump e gli Stati Uniti», ha dichiarato il presidente ucraino.
La guerra d'aggressione russa contro l'Ucraina, iniziata oltre quattro anni e mezzo fa, continua intanto senza che si intraveda una rapida soluzione diplomatica. Gli sforzi internazionali per individuare una via d'uscita procedono lentamente. Giovedì, a Berlino, circa 40 Paesi sostenitori dell'Ucraina si sono riuniti su invito del cancelliere tedesco Friedrich Merz per discutere della situazione e delle prospettive del conflitto.