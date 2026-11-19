Alla nascita era talmente piccola e debole da non riuscire a reggersi in piedi né a nutrirsi autonomamente. La sua sopravvivenza era tutt'altro che scontata e aveva richiesto un'assistenza costante da parte del personale dello zoo.

Per salvarla erano intervenuti anche alcuni infermieri pediatrici del vicino ospedale pediatrico, che avevano collaborato alle cure dell'animale. Grazie a quell'impegno, Fiona era riuscita a superare le difficoltà iniziali, diventando famosa proprio per la sua straordinaria storia di sopravvivenza.