Addio a Fiona, l'ippopotama star dello zoo: aveva ingoiato un cappello
Diventata famosa nel 2017 per la sua nascita prematura, era sotto osservazione medica da giorni. Le sue condizioni sembravano migliorare.
Diventata famosa nel 2017 per la sua nascita prematura, era sotto osservazione medica da giorni. Le sue condizioni sembravano migliorare.
WASHINGTON - Fiona, la celebre ippopotama dello zoo di Cincinnati, negli Stati Uniti, è morta dopo aver ingoiato un cappello di lana. L'animale era sotto osservazione medica da diversi giorni e inizialmente le sue condizioni sembravano evolvere positivamente. Nonostante le cure, però, non ce l'ha fatta.
Fiona era diventata una vera e propria celebrità nel 2017, quando la sua nascita prematura aveva attirato l'attenzione del pubblico. Venuta alla luce con sei settimane di anticipo, pesava appena 13,2 chilogrammi, oltre 11 chili in meno rispetto al peso minimo mai registrato per un ippopotamo del Nilo sopravvissuto.
Alla nascita era talmente piccola e debole da non riuscire a reggersi in piedi né a nutrirsi autonomamente. La sua sopravvivenza era tutt'altro che scontata e aveva richiesto un'assistenza costante da parte del personale dello zoo.
Per salvarla erano intervenuti anche alcuni infermieri pediatrici del vicino ospedale pediatrico, che avevano collaborato alle cure dell'animale. Grazie a quell'impegno, Fiona era riuscita a superare le difficoltà iniziali, diventando famosa proprio per la sua straordinaria storia di sopravvivenza.