Genocidio dei Rohingya, espulso l'addetto militare del Myanmar
Il titolare del Foreign Office: «Crimini simili non possono essere commessi impunemente».
LONDRA - Il Regno Unito ha disposto l'espulsione dell'addetto militare del Myanmar dopo che la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che il Paese asiatico ha commesso un genocidio contro la perseguitata minoranza dei Rohingya.
Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Ed Miliband, che ha anche convocato l'incaricato d'affari del Myanmar e sollecitato una sessione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul verdetto, preannunciando ulteriori misure nei prossimi giorni.
«Dobbiamo fare in modo che la sentenza della Corte mandi un messaggio chiaro: crimini simili non possono essere commessi impunemente», ha dichiarato il titolare del Foreign Office, condannando «l'orribile trattamento» inflitto ai Rohingya dal regime militare del Myanmar.
Miliband ha inoltre ribadito il «pieno sostegno» di Londra al tribunale dell'Aja e all'ordine giuridico internazionale. Le misure annunciate si aggiungono alle sanzioni britanniche già in vigore contro la giunta.
«Il Myanmar deve rispettare pienamente la sentenza», ha aggiunto il ministro, chiedendo alla comunità internazionale di «fare la propria parte» per sostenere l'attuazione del verdetto, l'accertamento delle responsabilità e la giustizia per una popolazione che ha subito «anni di violenze atroci, allontanamenti forzati e persecuzioni».