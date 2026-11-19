GUERRA IN UCRAINA
Droni ucraini colpiscono il Tatarstan, in fiamme una stazione petrolifera
L'attacco è avvenuto nella notte nei pressi della città russa di Almetyevsk. Le fiamme segnalate da testimoni oculari
ARCHIVIO AFP
Fonte Ats Ans
Droni ucraini colpiscono il Tatarstan, in fiamme una stazione petrolifera
L'attacco è avvenuto nella notte nei pressi della città russa di Almetyevsk. Le fiamme segnalate da testimoni oculari
KIEV - Droni ucraini hanno colpito nella notte una stazione di pompaggio petrolifera nella Repubblica del Tatarstan, in Russia. A riferirlo è l'edizione online del quotidiano The Kyiv Independent.
Secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio ucraino Exilenova Plus, alcuni testimoni oculari hanno riferito che la stazione di pompaggio petrolifera di Kaleykino è stata avvolta dalle fiamme in seguito all'attacco.
L'impianto colpito si trova nei pressi della città di Almetyevsk, nella Repubblica russa del Tatarstan, a circa 380 chilometri a nord del confine tra Russia e Kazakistan.
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