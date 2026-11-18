Fuga di dati da Deutsche Bank: aperta un'inchiesta
Sotto esame la conformità della banca alle normative sulla protezione dei dati e agli obblighi di segnalazione.
Sotto esame la conformità della banca alle normative sulla protezione dei dati e agli obblighi di segnalazione.
BERLINO - A seguito della massiccia fuga di dati verificatasi presso la Deutsche Bank, il garante per la protezione dei dati dell'Assia, Alexander Rossnagel, ha avviato un'indagine nei confronti dell'istituto bancario.
L'autorità sta verificando se la banca abbia protetto adeguatamente i dati personali sensibili e se abbia rispettato i propri obblighi di segnalazione e informazione previsti dalla legge.
La Deutsche Bank lo avrebbe informato ufficialmente della fuga di dati, ha dichiarato Rossnagel al quotidiano economico Handelsblatt. «Sto attualmente conducendo un'indagine per verificare se la Deutsche Bank abbia adottato misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di protezione commisurato al rischio», ha detto Rossnagel.
L'indagine verte anche sulla questione se la banca abbia segnalato l'incidente in tempo utile. «Sto inoltre verificando se mi abbia segnalato tempestivamente l'incidente relativo alla protezione dei dati fornendo le informazioni necessarie», ha affermato Rossnagel.