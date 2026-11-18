La Deutsche Bank lo avrebbe informato ufficialmente della fuga di dati, ha dichiarato Rossnagel al quotidiano economico Handelsblatt. «Sto attualmente conducendo un'indagine per verificare se la Deutsche Bank abbia adottato misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di protezione commisurato al rischio», ha detto Rossnagel.

L'indagine verte anche sulla questione se la banca abbia segnalato l'incidente in tempo utile. «Sto inoltre verificando se mi abbia segnalato tempestivamente l'incidente relativo alla protezione dei dati fornendo le informazioni necessarie», ha affermato Rossnagel.