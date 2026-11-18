Una prima volta storica negli USA: ecco chi guiderà la Camera
La leadership democratica si rinnova sotto il segno della diversità con Hakeem Jeffries, Clark e Aguilar ai vertici della Camera.
WASHINGTON - I deputati democratici hanno confermato a stragrande maggioranza Hakeem Jeffries leader nominandolo a diventare il primo Speaker afroamericano della Camera, quando il prossimo 3 gennaio si insedierà il nuovo Congresso controllato dal partito dell'asinello.
Nella votazione a porte chiuse, Jeffries ha ottenuto 251 voti a favore e 11 contrari, secondo quanto riferito al Washington Post da due persone presenti.
Il 56enne deputato di Brooklyn è stato eletto la prima volta leader della minoranza dem nel 2023, dopo la rinuncia di Nancy Pelosi, che alla guida del partito alla Camera dal 2002 nel 2007 era diventata la prima donna Speaker della storia americana. Ottenendo la nomination con una maggioranza così consistente, Jeffries ha mostrato di superare le resistenze che subito dopo la vittoria a valanga del tre novembre sono arrivate da esponenti e base della sinistra dem che chiedevano una nuova leadership, lamentando le posizioni non sufficientemente progressiste e troppo pro Israele del leader dem.
Lamentele che del resto non avevano fatto emergere uno sfidante a Jeffries, a differenza di quanto sta succedendo per la leadership al Senato, dove Chuck Schumer sta facendo i conti con la sfida di Chris Van Hollen, il senatore del Maryland che una piccola, ma significativa minoranza, vorrebbe vedere come prossimo leader della maggioranza a Senato.
In ogni caso, in queste settimane Jeffries non ha dato il risultato per scontato: ha incontrato le decine di nuovi deputati dem e i leader di tutti i caucus, dai progressisti ai centristi, per limitare al massimo le defezioni. Nella prossima Camera, i democratici avranno almeno 257 contro 171, con sette seggi ancora da aggiudicare. A gennaio, non solo Jeffries diventerà il primo Speaker afroamericano, ma anche Katherine Clark diventa il leader di maggioranza e Pete Aguilar, il primo ispanico "frusta" della maggioranza.