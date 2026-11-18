Il 56enne deputato di Brooklyn è stato eletto la prima volta leader della minoranza dem nel 2023, dopo la rinuncia di Nancy Pelosi, che alla guida del partito alla Camera dal 2002 nel 2007 era diventata la prima donna Speaker della storia americana. Ottenendo la nomination con una maggioranza così consistente, Jeffries ha mostrato di superare le resistenze che subito dopo la vittoria a valanga del tre novembre sono arrivate da esponenti e base della sinistra dem che chiedevano una nuova leadership, lamentando le posizioni non sufficientemente progressiste e troppo pro Israele del leader dem.

Lamentele che del resto non avevano fatto emergere uno sfidante a Jeffries, a differenza di quanto sta succedendo per la leadership al Senato, dove Chuck Schumer sta facendo i conti con la sfida di Chris Van Hollen, il senatore del Maryland che una piccola, ma significativa minoranza, vorrebbe vedere come prossimo leader della maggioranza a Senato.