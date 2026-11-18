Rilevato un fenomeno simile a uno tsunami
L'anomalia registrata al largo della costa orientale. L'agenzia per le emergenze: «Possibile una frana sottomarina»
L'anomalia registrata al largo della costa orientale. L'agenzia per le emergenze: «Possibile una frana sottomarina»
AUCKLAND - Un fenomeno simile a uno tsunami è stato rilevato oggi, mercoledì 18 novembre, al largo della costa orientale della Nuova Zelanda. Lo ha annunciato l'agenzia nazionale per la gestione delle emergenze, precisando che l'origine dell'evento è ancora sconosciuta.
«Un fenomeno simile a uno tsunami è stato rilevato dai mareografi di Napier e Gisborne», ha comunicato l'agenzia, facendo riferimento a due città situate sull'Isola del Nord.
Le autorità stanno cercando di chiarire le cause dell'anomalia. Tra le ipotesi prese in considerazione figura quella di un movimento del fondale marino.
«Non conosciamo ancora l'origine di questo fenomeno, ma è possibile che si sia verificata una frana sottomarina», ha spiegato l'agenzia nazionale per la gestione delle emergenze.