Una volta tornati online, spiega il colosso tecnologico, i server si sono trovati di fronte a lunghe code di richieste in attesa di accesso, il che ha immediatamente innescato lo stesso esaurimento delle risorse che aveva causato l'interruzione iniziale. E dato che il bug risalente a luglio non era ancora stato individuato, anche il ripristino del sistema a uno stato precedente si è rivelato inefficace. I server sono stati aggiornati e rimessi in funzione gradualmente.