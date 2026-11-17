Giudici internazionali

La KLA aveva combattuto dal 1998 al 1999 per ottenere l'indipendenza del Kosovo, abitato prevalentemente da albanesi, dalla Serbia. Questo fu infine ottenuto con l'aiuto della Nato. Il Tribunale speciale per il Kosovo fu istituito nel 2015 su pressione internazionale. Fa parte del sistema giudiziario del Kosovo, ma è composto da giudici e pubblici ministeri internazionali. Per motivi di sicurezza, fu trasferito all'Aia.