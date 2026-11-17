Una nuova condanna per Hashim Thaci
Lo ha decretato il Tribunale speciale per il Kosovo ritenendolo colpevole di intralcio alla giustizia. La condanna è di 17 mesi di reclusione, che si aggiungono ai 25 di settembre.
L'AIA - L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaci, già condannato per crimini di guerra, è stato giudicato colpevole anche di tentata influenza su testimoni.
Il Tribunale speciale per il Kosovo all'Aia ha ritenuto provata la sua colpevolezza e lo ha condannato per intralcio alla giustizia a 17 mesi di reclusione.
Questi si aggiungono ai 25 anni di carcere a cui era già stato condannato a settembre.
Il Tribunale speciale aveva dichiarato Thaci colpevole a settembre per crimini di guerra alla fine degli anni '90, tra cui omicidio, tortura e persecuzione. Thaci aveva proclamato la propria innocenza e annunciato ricorso.
Testimoni manipolati
Secondo la sentenza, Thaci aveva trasmesso dal carcere informazioni riservate sui testimoni ai visitatori. Aveva inoltre impartito istruzioni su come i testimoni dovessero testimoniare.
L'ex presidente faceva parte della leadership dell'esercito di liberazione kosovaro-albanese (KLA), che nella lotta per i propri obiettivi politici aveva commesso gravi crimini. Fu prima primo ministro e dal 2016 presidente del Kosovo. Nel 2020 si dimise dalla carica per presentarsi davanti al tribunale dell'Aia.
Giudici internazionali
La KLA aveva combattuto dal 1998 al 1999 per ottenere l'indipendenza del Kosovo, abitato prevalentemente da albanesi, dalla Serbia. Questo fu infine ottenuto con l'aiuto della Nato. Il Tribunale speciale per il Kosovo fu istituito nel 2015 su pressione internazionale. Fa parte del sistema giudiziario del Kosovo, ma è composto da giudici e pubblici ministeri internazionali. Per motivi di sicurezza, fu trasferito all'Aia.