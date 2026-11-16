Questa volta, però, il lancio ha preso una traiettoria imprevista: il rosario ha centrato il Pontefice direttamente a un occhio. La reazione è stata immediata. Leone XIV ha portato una mano al volto, lasciandosi sfuggire una smorfia di dolore che ha suscitato qualche istante di apprensione tra i presenti.

Fortunatamente, nessuna conseguenza seria. Superato il fastidio iniziale, il Papa ha proseguito il suo giro sulla papamobile senza interrompere il percorso. Poco dopo ha regolarmente celebrato la messa, senza mostrare ulteriori problemi.