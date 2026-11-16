Scoperte nella Via Lattea le antenate del Sole: hanno 12,5 miliardi di anni
Individuate stelle con una composizione chimica simile a quella del Sole, ma molto più antiche. La scoperta apre nuovi interrogativi sulla possibilità di vita nella galassia.
ROMA - Scoperte nella Via Lattea le antenate del Sole: stelle con una composizione chimica molto simile a quella della nostra stella, ma fino a tre volte più antiche. Mentre il Sole ha circa 4,6 miliardi di anni, queste stelle raggiungono i 12,5 miliardi di anni. Una scoperta che suggerisce come la nostra galassia potesse già possedere, in un passato remotissimo, le condizioni chimiche necessarie alla formazione di mondi simili alla Terra.
«È forse una delle implicazioni più affascinanti del nostro lavoro», osserva Laura Magrini, coautrice dello studio coordinato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e accettato per la pubblicazione sulla rivista scientifica Astronomy & Astrophysics. La ricercatrice invita tuttavia alla prudenza: «Non possiamo affermare che attorno a queste stelle si siano formati pianeti abitabili, né tantomeno che abbiano ospitato forme di vita». La scoperta permette però di interrogarsi sulla possibilità che le condizioni chimiche favorevoli alla vita fossero presenti molto prima della nascita della Terra, ampliando così la finestra temporale entro cui la vita potrebbe essersi sviluppata nella Via Lattea.
La ricerca si basa sui dati della survey spettroscopica Galah e della missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Oltre a identificare queste antichissime stelle, i risultati contribuiscono a ricostruire la storia della formazione della nostra galassia. La Via Lattea è infatti costituita da un disco spesso, popolato prevalentemente da stelle antiche, e da un disco sottile, dove si concentra la maggior parte delle stelle e dove si trova anche il Sole. Secondo il modello tradizionale, il disco spesso avrebbe iniziato a formarsi prima di quello sottile, ma le nuove osservazioni suggeriscono che stelle con caratteristiche chimiche tipiche di quest'ultimo potrebbero essere comparse molto prima di quanto ipotizzato.
«Il fatto che stelle con una composizione chimica molto simile esistessero già miliardi di anni prima della nascita del Sistema solare suggerisce che l'evoluzione chimica della nostra galassia potrebbe essere stata molto più rapida di quanto immaginassimo», spiega Riano Giribaldi, ricercatore dell'Inaf e primo autore dello studio. I risultati potrebbero quindi contribuire a rivedere le attuali conoscenze sui tempi di formazione e sull'evoluzione della Via Lattea.
La scoperta si inserisce inoltre in un quadro di osservazioni astronomiche sempre più ampio. Anche il telescopio spaziale James Webb ha infatti individuato galassie già ricche di elementi chimici quando l'universo era ancora giovane. Un ulteriore indizio del fatto che i processi di arricchimento chimico delle galassie potrebbero essersi verificati molto prima di quanto si ritenesse.