Scoperte nella Via Lattea le antenate del Sole: hanno 12,5 miliardi di anni

La ricerca si basa sui dati della survey spettroscopica Galah e della missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Oltre a identificare queste antichissime stelle, i risultati contribuiscono a ricostruire la storia della formazione della nostra galassia. La Via Lattea è infatti costituita da un disco spesso, popolato prevalentemente da stelle antiche, e da un disco sottile, dove si concentra la maggior parte delle stelle e dove si trova anche il Sole. Secondo il modello tradizionale, il disco spesso avrebbe iniziato a formarsi prima di quello sottile, ma le nuove osservazioni suggeriscono che stelle con caratteristiche chimiche tipiche di quest'ultimo potrebbero essere comparse molto prima di quanto ipotizzato.

«Il fatto che stelle con una composizione chimica molto simile esistessero già miliardi di anni prima della nascita del Sistema solare suggerisce che l'evoluzione chimica della nostra galassia potrebbe essere stata molto più rapida di quanto immaginassimo», spiega Riano Giribaldi, ricercatore dell'Inaf e primo autore dello studio. I risultati potrebbero quindi contribuire a rivedere le attuali conoscenze sui tempi di formazione e sull'evoluzione della Via Lattea.