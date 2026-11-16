Revolut sotto amministrazione giudiziaria: si indaga per riciclaggio

Stando ai fascicoli esaminati dalla magistratura italiana, almeno 24 clienti avrebbero fatto transitare o nascosto circa 41,9 milioni di euro tra il 2021 e il 2026. Gli stessi clienti erano stati oggetto di un centinaio di segnalazioni da parte di altri intermediari bancari, mentre Revolut non ne avrebbe effettuata praticamente nessuna. Questo nonostante alcuni dei nominativi coinvolti fossero apparsi anche sulla stampa.

La società ha reagito al provvedimento assicurando la propria collaborazione con la giustizia italiana. «Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane», ha dichiarato un portavoce dell'azienda. «Prendiamo con la massima serietà i nostri obblighi normativi e i controlli antiriciclaggio, e investiamo costantemente per rafforzare i nostri sistemi di contrasto ai reati finanziari, i modelli di monitoraggio delle transazioni e i team dedicati alla compliance in tutti i mercati».