Revolut sotto amministrazione giudiziaria: si indaga per riciclaggio
Il Tribunale di Milano ha disposto il provvedimento per carenze nei controlli antiriciclaggio. Sotto esame operazioni per 41,9 milioni di euro.
MILANO - La filiale italiana della banca online britannica Revolut è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria temporanea per carenze nei controlli antiriciclaggio. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con una decisione del 12 novembre, consultata oggi dall'agenzia Afp.
Secondo i giudici, diverse persone oggetto di indagine, in particolare per presunti legami con la mafia, avrebbero utilizzato per anni i servizi della banca, all'insaputa della stessa, per effettuare operazioni di riciclaggio di denaro e frode fiscale.
Stando ai fascicoli esaminati dalla magistratura italiana, almeno 24 clienti avrebbero fatto transitare o nascosto circa 41,9 milioni di euro tra il 2021 e il 2026. Gli stessi clienti erano stati oggetto di un centinaio di segnalazioni da parte di altri intermediari bancari, mentre Revolut non ne avrebbe effettuata praticamente nessuna. Questo nonostante alcuni dei nominativi coinvolti fossero apparsi anche sulla stampa.
La società ha reagito al provvedimento assicurando la propria collaborazione con la giustizia italiana. «Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane», ha dichiarato un portavoce dell'azienda. «Prendiamo con la massima serietà i nostri obblighi normativi e i controlli antiriciclaggio, e investiamo costantemente per rafforzare i nostri sistemi di contrasto ai reati finanziari, i modelli di monitoraggio delle transazioni e i team dedicati alla compliance in tutti i mercati».
Revolut ha inoltre precisato di non poter commentare singoli conti o procedimenti legali e amministrativi ancora in corso. La banca ha tuttavia rassicurato la clientela sul regolare svolgimento delle attività: «I nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare regolarmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti».