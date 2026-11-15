Nvidia, torna Huang?
L'ex Ceo, secondo quanto scrive il Financial Times, ci starebbe pensando. Anche parte della Silicon Valley e la Casa Bianca starebbero spingendo per il suo ritorno
L'ex Ceo, secondo quanto scrive il Financial Times, ci starebbe pensando. Anche parte della Silicon Valley e la Casa Bianca starebbero spingendo per il suo ritorno
SEATTLE - Secondo il Financial Times, Jensen Huang starebbe valutando un clamoroso ritorno alla guida di Nvidia, carica che ha lasciato giovedì travolto dallo scandalo delle relazioni extraconiugali, di cui una con una cinese sospettata di essere una spia di Pechino.
Mentre alcuni suoi alleati nella Silicon Valley stanno facendo pressione sul Consiglio di amministrazione affinché lo reintegri, riferisce il giornale, Huang avrebbe discusso con alcuni collaboratori la possibilità di rientrare in carica. Il tutto probabilmente anche con il supporto della Casa Bianca.
Frattanto, secondo il New York Times, il segretario al Commercio Usa Howard Lutnick avrebbe spinto per indebolire le normative sui chip che si sovrappongono agli interessi delle aziende di famiglia.
Lutnick, stando al quotidiano, si è spesso scontrato con i funzionari per regolamentare la vendita di chip Nvidia in Asia. Cantor Fitzgerald, l'azienda che dirigeva e che ha lasciato ai figli quando è diventato segretario del Commercio, ha tra i suoi clienti i data center in Asia, alimentati dai chip Nvidia, usati dalle aziende cinesi come scappatoia per aggirare i divieti dell'export Usa. Lutnick dovrebbe recarsi in Cina con Trump questa settimana.