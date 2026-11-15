La manager sospettata ha lasciato Megaspeed nell'agosto 2025
Il cliente di Nvidia precisa che Alice Huang non fa più parte dell'azienda e annuncia un'indagine interna sulle recenti accuse.
SINGAPUR - Alice Huang sarebbe stata una spia cinese e avrebbe avuto una relazione con il capo di Nvidia. Il cliente di Nvidia, Megaspeed, chiarisce da quando la manager non lavora più per l'azienda.
L'ex top manager cinese Alice Huang di Megaspeed International, secondo quanto riferito dal suo ex datore di lavoro, non lavora più per l'azienda dalla fine dell'estate 2025. «La signora Alice Huang ha lasciato ufficialmente Megaspeed con effetto dal 30 agosto 2025 e attualmente non ricopre alcuna funzione nell'azienda», ha comunicato Megaspeed domenica a Singapore.
Una relazione di Alice Huang con il presidente del produttore di chip AI Nvidia, Jensen Huang, aveva portato giovedì alle dimissioni di quest'ultimo. Alice Huang è sospettata di essere stata una spia cinese. I due non sono parenti.
Nel caso si tratta di possibili forniture di chip Nvidia alla Cina, in violazione dei divieti statunitensi. Megaspeed è stata sospettata dalle autorità statunitensi di aver segretamente consegnato in Cina chip AI acquistati da Nvidia.
Secondo i media statunitensi, Nvidia ha fornito a Megaspeed tecnologia per un valore di circa quattro miliardi di dollari. Megaspeed ha comunicato domenica di essere a conoscenza di notizie di stampa su affermazioni che riguardano l'attività, la catena di fornitura e le attività globali dell'azienda. È stato incaricato «un consulente legale esterno di condurre un'approfondita indagine interna». «Megaspeed non si esprime sulle questioni personali e private della signora Huang», si legge inoltre.