La manager sospettata ha lasciato Megaspeed nell'agosto 2025

Secondo i media statunitensi, Nvidia ha fornito a Megaspeed tecnologia per un valore di circa quattro miliardi di dollari. Megaspeed ha comunicato domenica di essere a conoscenza di notizie di stampa su affermazioni che riguardano l'attività, la catena di fornitura e le attività globali dell'azienda. È stato incaricato «un consulente legale esterno di condurre un'approfondita indagine interna». «Megaspeed non si esprime sulle questioni personali e private della signora Huang», si legge inoltre.