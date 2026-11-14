ITALIA
Meta, multa da 805 milioni per uso improprio delle foto su Facebook
La funzione 'Ottieni suggerimenti dalla galleria' avrebbe raccolto dati personali senza consenso specifico, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza delle pratiche di Meta.
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Fonte Ats Ans
Meta, multa da 805 milioni per uso improprio delle foto su Facebook
La funzione 'Ottieni suggerimenti dalla galleria' avrebbe raccolto dati personali senza consenso specifico, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza delle pratiche di Meta.
ROMA - Il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha sanzionato Meta per 805 milioni di euro, circa 745 milioni di franchi.
Attraverso l'app Facebook per dispositivi Android - informa oggi l'Autorità - Meta "ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza aver acquisito un consenso specifico e senza averli adeguatamente informati".
Il provvedimento riguarda la funzione "Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook", disponibile dal 2023, che durante la navigazione propone all'utente foto e video presi dalla galleria del telefono come spunti da pubblicare.
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