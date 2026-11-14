Meta, multa da 805 milioni per uso improprio delle foto su Facebook

Attraverso l'app Facebook per dispositivi Android - informa oggi l'Autorità - Meta "ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza aver acquisito un consenso specifico e senza averli adeguatamente informati".

Il provvedimento riguarda la funzione "Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook", disponibile dal 2023, che durante la navigazione propone all'utente foto e video presi dalla galleria del telefono come spunti da pubblicare.