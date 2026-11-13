Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri

Al centro degli accertamenti ci sono le raccolte fondi promosse dalla Fondazione negli anni precedenti al 2020, affidate a una società con sede nel Canton Lucerna. A destare sospetti è soprattutto la quota trattenuta dall’agenzia, inizialmente pari all’80% delle somme raccolte. Il titolare aveva giustificato questa percentuale con i costi amministrativi e le altre spese sostenute.

La vicenda era già finita sotto la lente dell’autorità di vigilanza sulle fondazioni, intervenuta per una possibile eccedenza di debiti. In seguito al suo intervento, la quota era stata progressivamente ridotta al 50%. Nel frattempo era nata l’Associazione Lavizzara, che aveva continuato a collaborare con la stessa società mantenendo però le condizioni iniziali.