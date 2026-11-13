Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri
L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nella gestione delle raccolte fondi destinate a progetti locali.
CEVIO - Tre membri della Fondazione Lavizzara sono indagati per presunti illeciti legati alla raccolta di fondi destinati a progetti nella regione. Le ipotesi di reato sono truffa ed esercizio abusivo di un’attività di intermediario finanziario. Le somme in questione ammonterebbero a diverse centinaia di migliaia di franchi. A riferirlo è la RSI, che ha dato notizia questa sera del nuovo filone d’inchiesta.
I tre sono stati convocati dal procuratore pubblico Daniele Galliano e saranno sentiti a gennaio in qualità di imputati.
Al centro degli accertamenti ci sono le raccolte fondi promosse dalla Fondazione negli anni precedenti al 2020, affidate a una società con sede nel Canton Lucerna. A destare sospetti è soprattutto la quota trattenuta dall’agenzia, inizialmente pari all’80% delle somme raccolte. Il titolare aveva giustificato questa percentuale con i costi amministrativi e le altre spese sostenute.
La vicenda era già finita sotto la lente dell’autorità di vigilanza sulle fondazioni, intervenuta per una possibile eccedenza di debiti. In seguito al suo intervento, la quota era stata progressivamente ridotta al 50%. Nel frattempo era nata l’Associazione Lavizzara, che aveva continuato a collaborare con la stessa società mantenendo però le condizioni iniziali.
I due filoni d’inchiesta sono distinti, ma potrebbero presentare dinamiche simili. La Procura, contattata, non ha rilasciato dichiarazioni.