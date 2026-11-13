Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

Casinò Lugano paga il conto: 9,1 milioni a Locarno

Arrivate le risposte alle interrogazioni pendenti da mesi, dopo la chiusura della lunga vertenza con la casa da gioco in riva al Verbano
Casinò Lugano paga il conto: 9,1 milioni a Locarno
TIPRESS
Immagine di archivio.
Fonte Città di Lugano
elaborata da Redazione
Casinò Lugano paga il conto: 9,1 milioni a Locarno
Arrivate le risposte alle interrogazioni pendenti da mesi, dopo la chiusura della lunga vertenza con la casa da gioco in riva al Verbano

LUGANO - La lunga vertenza tra Casinò Lugano SA e Kursaal Locarno SA è chiusa e il conto è noto: la casa da gioco luganese ha versato circa 9,1 milioni di franchi alla concorrente locarnese, attingendo a una linea di credito concessa dalla Città di Lugano, azionista di maggioranza, portata da 7 a 16 milioni. Lo scrive il Municipio nelle risposte alle interrogazioni di Jasmine Altin e di Paolo Andreetti.

Il 21 aprile scorso il Tribunale federale ha respinto il ricorso di Casinò Lugano SA, confermando la sentenza del Tribunale d'appello dell'8 settembre 2025; nel giugno 2026 le due società hanno sottoscritto una convenzione che definisce tutte le pretese di Kursaal Locarno SA, sia per il periodo 2002-2005 sia per quello 2006-2022, interessi e ripetibili compresi. Sulla nozione di rischio, che ricorre in entrambe le interrogazioni, il Municipio è netto: «Oggi un rischio non sussiste più».

Il sostegno della Città
Le risposte alle interrogazioni permettono di ricostruire la cronologia degli eventi. Il 23 dicembre 2025, su richiesta della società, il Municipio aveva approvato il principio di un sostegno straordinario per un massimo di 8,55 milioni di franchi; il 22 gennaio 2026 ha deciso l'aumento della linea di credito dai 7 milioni di allora a 16 milioni, utilizzabile esclusivamente per esigenze legate alla vertenza e garantita da una cartella ipotecaria sull'immobile della società. La soluzione ha evitato alla casa da gioco il ricorso al credito bancario.

Sottoscritto il contratto di finanziamento il 27 marzo 2026, in giugno la linea è stata attivata per 9 milioni destinati al pagamento a Kursaal Locarno SA, che la società rimborsa secondo il piano di ammortamento convenuto. La misura, definita temporanea, ha garantito «la liquidità e la solvibilità necessarie» anche in vista degli obblighi verso la Commissione federale delle case da gioco (CFCG).

Nessun aumento di capitale si è reso necessario: la ricapitalizzazione richiesta dalla legislazione sui giochi in denaro è stata assicurata con la rivalutazione parziale dell'immobile sociale, iscritta nei conti 2025. Per questo, sostiene l'Esecutivo, la vertenza non comporta un onere diretto per il bilancio cittadino. Parallelamente il Municipio valuta soluzioni definitive - come l'acquisto dell'immobile - in accordo con il socio di minoranza Casinò Austria AG.

Maggioranza sì, controllo no
Casinò Lugano SA è una società anonima di diritto svizzero con governance autonoma e la Città, pur detenendo la maggioranza del capitale, «non esercita né può esercitare un controllo diretto sulla gestione operativa della casa da gioco, se non attraverso la designazione degli amministratori». Non si tratta di una scelta discrezionale, precisa il Municipio, ma di un obbligo che discende dalla Legge federale sui giochi in denaro e dalla relativa ordinanza, che pongono l'indipendenza gestionale tra i requisiti della concessione per impedire che terzi, azionisti inclusi, influenzino le decisioni operative.

Dal 2013, dopo reiterati solleciti della CFCG, la Città nomina nel consiglio d'amministrazione rappresentanti indipendenti dal potere politico. Il Municipio non dispone quindi di un accesso costante e immediato alle informazioni gestionali e riferisce quanto appreso attraverso i canali ordinari: rapporti del consiglio d'amministrazione, assemblee e comunicazioni istituzionali.

LUGANO
Conti 2025 del Casinò, scarico concesso

Il nodo degli accantonamenti
Alla contestazione di Andreetti sulla mancanza di accantonamenti prudenziali, il Municipio risponde riportando la posizione della società. Al 31 dicembre 2008 l'accantonamento per la causa Locarno ammontava a 870mila franchi; tra il 2011 e il 2012 è stato sciolto sulla base di due pareri legali indipendenti e concordanti - il primo giudicava le pretese locarnesi infondate e prive di rischio concreto, il secondo qualificava le possibilità di successo come «remote-basse» - con la conferma del revisore responsabile di PWC.

Quando nel 2013 Kursaal Locarno SA ha riattivato la causa, la valutazione non è cambiata: «la mera riattivazione di una causa non costituisce, di per sé, un elemento che modifichi la probabilità di soccombenza». L'accantonamento è stato ricostituito nel 2018, a 411mila franchi, dopo il deposito della perizia giudiziaria, parzialmente sfavorevole a Lugano e definita da un ulteriore parere la «prova regina». Applicando i criteri peritali al periodo 2006-2022, ogni pretesa risultava però infondata, perché le perdite compensavano ampiamente gli utili.

Il 1° febbraio 2022 la sentenza di primo grado ha condannato Casinò Lugano SA a pagare 410'197 franchi, accogliendo il metodo cumulativo proposto dal perito: l'accantonamento, di pari importo, è stato confermato. L'argomento della presunta tardività dell'allegazione del riporto delle perdite, sollevato da Locarno, configurava secondo la società «un rischio possibile ma non probabile».

Primo grado ribaltato
È proprio su quel punto che la sentenza dell'8 settembre 2025 ha ribaltato il primo grado, applicando il metodo annuale anziché quello cumulativo: un esito «strutturalmente difficile da prevedere». «L'esito sfavorevole non dimostra che l'accantonamento fosse insufficiente. Dimostra che un rischio possibile si è materializzato», si legge nella risposta. L'onere di circa 9 milioni è stato contabilizzato nei conti 2025, approvati all'unanimità dall'assemblea dello scorso 15 giugno. L'Esecutivo segnala inoltre che l'esigenza di ricapitalizzazione va ricondotta anche al fatto che, nel periodo post Covid-19 e in assenza di risultati sensibili, la società ha sostenuto la Città sciogliendo una riserva libera di 10 milioni per distribuire un dividendo straordinario.

Dopo la sentenza d'appello il consiglio d'amministrazione ha esaminato l'eventuale responsabilità del patrocinatore e degli amministratori precedenti e ha deciso, sulla base di un parere di legali indipendenti, di abbandonare ogni azione; gli azionisti ne sono stati informati il 15 giugno 2026. Il Municipio aggiunge di non aver mai richiesto né ricevuto perizie legali esterne, perché la gestione del rischio «incombeva ed incombe interamente» alla società, e di non ravvisare «alcuna lacuna nella gestione degli accantonamenti».

Cosa sapevano Municipio e Consiglio comunale
Fino al 2013 nel consiglio d'amministrazione sedevano membri dell'esecutivo cittadino: si deve quindi presumere, scrive il Municipio, che le autorità politiche fossero a conoscenza della situazione, avendo negoziato e sottoscritto la Convenzione del 2001 e gestito le rivendicazioni di Locarno e il contenzioso avviato nel 2006.

Dopo il 2013 l'informazione è passata dai canali istituzionali, con l'accesso ai conti annuali e agli allegati che riportavano le informazioni sulla lite pendente, ma il tema «non è mai stato oggetto di particolari discussioni». La questione non è mai arrivata al Consiglio comunale o alla Commissione della gestione perché, viste le valutazioni della società sui rischi di soccombenza, la situazione non è mai stata ritenuta tale da giustificare «particolari forme di allarmismo o una comunicazione specifica sul piano politico».

L'origine «eminentemente politica» della convenzione del 2001
Per consentire una valutazione diretta, il Municipio allega la Convenzione del 14/15 maggio 2001, sottoscritta dai rappresentanti delle sei società locarnesi e luganesi coinvolte, tra cui Giorgio Giudici, Adriano Censi, Giorgio Piazzini, Paolo Brunetti, Marco Balerna, Erasmo Pelli e Milo Caroni.

Dagli atti - risalenti a oltre vent'anni fa e riferiti a persone non più in funzione - si può dedurre «con la dovuta cautela» che l'accordo rispondesse all'intento di evitare contenziosi al momento del rilascio delle concessioni federali. Si trattò di «una decisione di natura eminentemente politica», negoziata dagli allora sindaci di Lugano e Locarno, con i due casinò come strumento giuridico di un'intesa tra le due città. Nulla emerge sulle ragioni della chiave di ripartizione e la convenzione non prevede meccanismi di adattamento delle cifre nel tempo.

Dal 2002 Casinò Lugano SA ha contestato la validità della convenzione; accertata la validità nel 2011 da una sentenza del Tribunale federale, ha contestato la fondatezza delle pretese. Non vi sono tracce di tentativi di mediazione. Dopo la sentenza del settembre 2025 la società ha invece aperto un canale negoziale, definendo per accordo anche il periodo 2006-2022 senza un nuovo contenzioso.

Il Municipio ritiene infine che i meccanismi di controllo e reporting abbiano funzionato in modo adeguato e non ravvisa l'esigenza di obblighi più stringenti per le partecipate comunali. Ricorda che la società ha ottenuto una nuova concessione ventennale, nel corso della cui procedura tutti i processi sono stati riesaminati dal regolatore e ritenuti conformi, e definisce positivo l'andamento attuale; le ultime offerte formali di acquisto risalgono al 2007/2008.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
casinò luganokursaal locarnoluganovertenza legale
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ragazzo invalido nei pasticci
LIVE
BELLINZONA
12 ore
69
130

Ragazzo invalido nei pasticci

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
51

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
2 gior
10
58

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

Ragazza di 19 anni investita
LIVE
LUGANO
22 ore

Ragazza di 19 anni investita

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
LIVE
HCAP
1 gior
35
67

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
LIVE
STATI UNITI
1 gior
5

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
2 gior
76

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4
28

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
LIVE
LUGANO
1 gior
70
57

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
29

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore

San Martino «sei una figata»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
5
54

San Martino «sei una figata»

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani
LIVE
BELLINZONA
4 ore
38
77

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani

«Non è scontato che la partita si rigiochi»
LIVE
HCAP
1 gior
44
43

«Non è scontato che la partita si rigiochi»

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino
LIVE
ZURIGO/TICINO
1 gior
19
103

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
LIVE
CANTONE
1 gior
2
23

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
2 gior
5

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
2 gior
4
34

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Nessuna combine, ma...»

Quella lettera che non capisci può costarti cara
LIVE
CANTONE
1 gior
2
19

Quella lettera che non capisci può costarti cara

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»
LIVE
STATI UNITI
11 ore
5
23

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
2 gior
10
58

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
2 gior
25
52

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
21

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
48

C'è chi non ce la fa più

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
2 gior
27
87

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
2 gior
5
35

La nuova vita di Dario Bürgler

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»
LIVE
ARGOVIA
1 gior

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
7
9

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»
LIVE
SVIZZERA
8 ore
1
37

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
43

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
2 gior
4
62

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
3 gior

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
3 gior
38
79

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
3 gior
161
224

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita
LIVE
ASCONA
1 gior

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
LIVE
LUGANO
21 ore
9
13

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta
LIVE
ARGOVIA
21 ore
20
71

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino
LIVE
CALCIO
1 gior
8
38

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino

Lugano accende il Natale
LIVE
LUGANO
2 gior
2
24

Lugano accende il Natale

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»
LIVE
CANTONE
1 gior
48
125

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona
LIVE
CONFINE
8 ore

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»
LIVE
CANTONE
6 ore
28
31

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?
LIVE
SVIZZERA
4 ore
17
20

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi
LIVE
MOTOMONDIALE
2 gior
13
66

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
5
43

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»

«È la nostra forza, ma anche la nostra debolezza»
LIVE
HCAP
1 gior
13
16

«È la nostra forza, ma anche la nostra debolezza»

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
5
32

«Trattato come un mobile»

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
6 ore
43
51

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio

ULTIME NOTIZIE TICINO
Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»
LIVE
LUGANO
1 ora
17

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso
LIVE
CANTONE
1 ora
10

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso

Lugano Next, il Municipio chiarisce: «Non interveniamo nelle singole decisioni»
LIVE
LUGANO
1 ora
1

Lugano Next, il Municipio chiarisce: «Non interveniamo nelle singole decisioni»

I giovani pronti per lo sciopero di Bellinzona: «Soldi alla scuola, non alla guerra»
LIVE
BELLINZONA
1 ora
2
26

I giovani pronti per lo sciopero di Bellinzona: «Soldi alla scuola, non alla guerra»

AIL, quanto guadagnano i membri del CdA? Il Municipio non lo sa
LIVE
LUGANO
2 ore
5
13

AIL, quanto guadagnano i membri del CdA? Il Municipio non lo sa

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti
LIVE
CANTONE
2 ore
3
3

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti

Guardi lo spettacolo, e la bibita è compresa nel prezzo
LIVE
LUGANO
2 ore
1
3

Guardi lo spettacolo, e la bibita è compresa nel prezzo

Panne Microsoft, sull'Amministrazione cantonale «impatto solo marginale»
LIVE
CANTONE
2 ore
2
4

Panne Microsoft, sull'Amministrazione cantonale «impatto solo marginale»

Scuola e demografia, i Cantoni si confrontano a Lugano
LIVE
CANTONE
2 ore

Scuola e demografia, i Cantoni si confrontano a Lugano

Il Centro della Riviera ufficializza tre candidati al Gran Consiglio
LIVE
RIVIERA
3 ore
2

Il Centro della Riviera ufficializza tre candidati al Gran Consiglio