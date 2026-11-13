Casinò Lugano paga il conto: 9,1 milioni a Locarno
Arrivate le risposte alle interrogazioni pendenti da mesi, dopo la chiusura della lunga vertenza con la casa da gioco in riva al Verbano
Arrivate le risposte alle interrogazioni pendenti da mesi, dopo la chiusura della lunga vertenza con la casa da gioco in riva al Verbano
LUGANO - La lunga vertenza tra Casinò Lugano SA e Kursaal Locarno SA è chiusa e il conto è noto: la casa da gioco luganese ha versato circa 9,1 milioni di franchi alla concorrente locarnese, attingendo a una linea di credito concessa dalla Città di Lugano, azionista di maggioranza, portata da 7 a 16 milioni. Lo scrive il Municipio nelle risposte alle interrogazioni di Jasmine Altin e di Paolo Andreetti.
Il 21 aprile scorso il Tribunale federale ha respinto il ricorso di Casinò Lugano SA, confermando la sentenza del Tribunale d'appello dell'8 settembre 2025; nel giugno 2026 le due società hanno sottoscritto una convenzione che definisce tutte le pretese di Kursaal Locarno SA, sia per il periodo 2002-2005 sia per quello 2006-2022, interessi e ripetibili compresi. Sulla nozione di rischio, che ricorre in entrambe le interrogazioni, il Municipio è netto: «Oggi un rischio non sussiste più».
Il sostegno della Città
Le risposte alle interrogazioni permettono di ricostruire la cronologia degli eventi. Il 23 dicembre 2025, su richiesta della società, il Municipio aveva approvato il principio di un sostegno straordinario per un massimo di 8,55 milioni di franchi; il 22 gennaio 2026 ha deciso l'aumento della linea di credito dai 7 milioni di allora a 16 milioni, utilizzabile esclusivamente per esigenze legate alla vertenza e garantita da una cartella ipotecaria sull'immobile della società. La soluzione ha evitato alla casa da gioco il ricorso al credito bancario.
Sottoscritto il contratto di finanziamento il 27 marzo 2026, in giugno la linea è stata attivata per 9 milioni destinati al pagamento a Kursaal Locarno SA, che la società rimborsa secondo il piano di ammortamento convenuto. La misura, definita temporanea, ha garantito «la liquidità e la solvibilità necessarie» anche in vista degli obblighi verso la Commissione federale delle case da gioco (CFCG).
Nessun aumento di capitale si è reso necessario: la ricapitalizzazione richiesta dalla legislazione sui giochi in denaro è stata assicurata con la rivalutazione parziale dell'immobile sociale, iscritta nei conti 2025. Per questo, sostiene l'Esecutivo, la vertenza non comporta un onere diretto per il bilancio cittadino. Parallelamente il Municipio valuta soluzioni definitive - come l'acquisto dell'immobile - in accordo con il socio di minoranza Casinò Austria AG.
Maggioranza sì, controllo no
Casinò Lugano SA è una società anonima di diritto svizzero con governance autonoma e la Città, pur detenendo la maggioranza del capitale, «non esercita né può esercitare un controllo diretto sulla gestione operativa della casa da gioco, se non attraverso la designazione degli amministratori». Non si tratta di una scelta discrezionale, precisa il Municipio, ma di un obbligo che discende dalla Legge federale sui giochi in denaro e dalla relativa ordinanza, che pongono l'indipendenza gestionale tra i requisiti della concessione per impedire che terzi, azionisti inclusi, influenzino le decisioni operative.
Dal 2013, dopo reiterati solleciti della CFCG, la Città nomina nel consiglio d'amministrazione rappresentanti indipendenti dal potere politico. Il Municipio non dispone quindi di un accesso costante e immediato alle informazioni gestionali e riferisce quanto appreso attraverso i canali ordinari: rapporti del consiglio d'amministrazione, assemblee e comunicazioni istituzionali.
Il nodo degli accantonamenti
Alla contestazione di Andreetti sulla mancanza di accantonamenti prudenziali, il Municipio risponde riportando la posizione della società. Al 31 dicembre 2008 l'accantonamento per la causa Locarno ammontava a 870mila franchi; tra il 2011 e il 2012 è stato sciolto sulla base di due pareri legali indipendenti e concordanti - il primo giudicava le pretese locarnesi infondate e prive di rischio concreto, il secondo qualificava le possibilità di successo come «remote-basse» - con la conferma del revisore responsabile di PWC.
Quando nel 2013 Kursaal Locarno SA ha riattivato la causa, la valutazione non è cambiata: «la mera riattivazione di una causa non costituisce, di per sé, un elemento che modifichi la probabilità di soccombenza». L'accantonamento è stato ricostituito nel 2018, a 411mila franchi, dopo il deposito della perizia giudiziaria, parzialmente sfavorevole a Lugano e definita da un ulteriore parere la «prova regina». Applicando i criteri peritali al periodo 2006-2022, ogni pretesa risultava però infondata, perché le perdite compensavano ampiamente gli utili.
Il 1° febbraio 2022 la sentenza di primo grado ha condannato Casinò Lugano SA a pagare 410'197 franchi, accogliendo il metodo cumulativo proposto dal perito: l'accantonamento, di pari importo, è stato confermato. L'argomento della presunta tardività dell'allegazione del riporto delle perdite, sollevato da Locarno, configurava secondo la società «un rischio possibile ma non probabile».
Primo grado ribaltato
È proprio su quel punto che la sentenza dell'8 settembre 2025 ha ribaltato il primo grado, applicando il metodo annuale anziché quello cumulativo: un esito «strutturalmente difficile da prevedere». «L'esito sfavorevole non dimostra che l'accantonamento fosse insufficiente. Dimostra che un rischio possibile si è materializzato», si legge nella risposta. L'onere di circa 9 milioni è stato contabilizzato nei conti 2025, approvati all'unanimità dall'assemblea dello scorso 15 giugno. L'Esecutivo segnala inoltre che l'esigenza di ricapitalizzazione va ricondotta anche al fatto che, nel periodo post Covid-19 e in assenza di risultati sensibili, la società ha sostenuto la Città sciogliendo una riserva libera di 10 milioni per distribuire un dividendo straordinario.
Dopo la sentenza d'appello il consiglio d'amministrazione ha esaminato l'eventuale responsabilità del patrocinatore e degli amministratori precedenti e ha deciso, sulla base di un parere di legali indipendenti, di abbandonare ogni azione; gli azionisti ne sono stati informati il 15 giugno 2026. Il Municipio aggiunge di non aver mai richiesto né ricevuto perizie legali esterne, perché la gestione del rischio «incombeva ed incombe interamente» alla società, e di non ravvisare «alcuna lacuna nella gestione degli accantonamenti».
Cosa sapevano Municipio e Consiglio comunale
Fino al 2013 nel consiglio d'amministrazione sedevano membri dell'esecutivo cittadino: si deve quindi presumere, scrive il Municipio, che le autorità politiche fossero a conoscenza della situazione, avendo negoziato e sottoscritto la Convenzione del 2001 e gestito le rivendicazioni di Locarno e il contenzioso avviato nel 2006.
Dopo il 2013 l'informazione è passata dai canali istituzionali, con l'accesso ai conti annuali e agli allegati che riportavano le informazioni sulla lite pendente, ma il tema «non è mai stato oggetto di particolari discussioni». La questione non è mai arrivata al Consiglio comunale o alla Commissione della gestione perché, viste le valutazioni della società sui rischi di soccombenza, la situazione non è mai stata ritenuta tale da giustificare «particolari forme di allarmismo o una comunicazione specifica sul piano politico».
L'origine «eminentemente politica» della convenzione del 2001
Per consentire una valutazione diretta, il Municipio allega la Convenzione del 14/15 maggio 2001, sottoscritta dai rappresentanti delle sei società locarnesi e luganesi coinvolte, tra cui Giorgio Giudici, Adriano Censi, Giorgio Piazzini, Paolo Brunetti, Marco Balerna, Erasmo Pelli e Milo Caroni.
Dagli atti - risalenti a oltre vent'anni fa e riferiti a persone non più in funzione - si può dedurre «con la dovuta cautela» che l'accordo rispondesse all'intento di evitare contenziosi al momento del rilascio delle concessioni federali. Si trattò di «una decisione di natura eminentemente politica», negoziata dagli allora sindaci di Lugano e Locarno, con i due casinò come strumento giuridico di un'intesa tra le due città. Nulla emerge sulle ragioni della chiave di ripartizione e la convenzione non prevede meccanismi di adattamento delle cifre nel tempo.
Dal 2002 Casinò Lugano SA ha contestato la validità della convenzione; accertata la validità nel 2011 da una sentenza del Tribunale federale, ha contestato la fondatezza delle pretese. Non vi sono tracce di tentativi di mediazione. Dopo la sentenza del settembre 2025 la società ha invece aperto un canale negoziale, definendo per accordo anche il periodo 2006-2022 senza un nuovo contenzioso.
Il Municipio ritiene infine che i meccanismi di controllo e reporting abbiano funzionato in modo adeguato e non ravvisa l'esigenza di obblighi più stringenti per le partecipate comunali. Ricorda che la società ha ottenuto una nuova concessione ventennale, nel corso della cui procedura tutti i processi sono stati riesaminati dal regolatore e ritenuti conformi, e definisce positivo l'andamento attuale; le ultime offerte formali di acquisto risalgono al 2007/2008.