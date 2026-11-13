Casinò Lugano paga il conto: 9,1 milioni a Locarno

Dopo la sentenza d'appello il consiglio d'amministrazione ha esaminato l'eventuale responsabilità del patrocinatore e degli amministratori precedenti e ha deciso, sulla base di un parere di legali indipendenti, di abbandonare ogni azione; gli azionisti ne sono stati informati il 15 giugno 2026. Il Municipio aggiunge di non aver mai richiesto né ricevuto perizie legali esterne, perché la gestione del rischio «incombeva ed incombe interamente» alla società, e di non ravvisare «alcuna lacuna nella gestione degli accantonamenti».

Cosa sapevano Municipio e Consiglio comunale

Fino al 2013 nel consiglio d'amministrazione sedevano membri dell'esecutivo cittadino: si deve quindi presumere, scrive il Municipio, che le autorità politiche fossero a conoscenza della situazione, avendo negoziato e sottoscritto la Convenzione del 2001 e gestito le rivendicazioni di Locarno e il contenzioso avviato nel 2006.