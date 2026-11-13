Panne Microsoft, sull'Amministrazione cantonale «impatto solo marginale»
La conferma arriva da parte del Centro sistemi informativi del Cantone che “spegne” le preoccupazioni. Intanto i problemi cominciano gradualmente a rientrare.
BELLINZONA - Si è conclusa, o meglio si sta lentamente concludendo, la giga-panne che nelle ultime ore ha reso inutilizzabili i servizi della suite cloud M365 di Microsoft.
Come già ampiamente riportato, i disservizi hanno colpito sia i privati sia le aziende, comprese realtà di grandi dimensioni e di importanza nevralgica, come la Posta Svizzera.
Secondo quanto comunicato questa mattina dall'Associazione economica cantonale del settore ICT e Digital (ATED) in una lettera aperta, la panne ha interessato anche diverse amministrazioni comunali (non è chiaro quante) e il Cantone. Del resto, non è un segreto che le istituzioni cantonali utilizzino ormai da anni software Microsoft.
ATED ha quindi colto l'occasione per rilanciare il dibattito sulla resilienza digitale delle aziende, che sempre più spesso scelgono di affidarsi a fornitori esteri, come Microsoft o Google, per le proprie soluzioni informatiche. In alcuni casi, fino a dipenderne completamente.
A preoccupare l'Associazione è soprattutto la natura cloud, e quindi necessariamente online, di questi servizi. In caso di black-out o di una panne come quella verificatasi tra giovedì e venerdì, il rischio è di ritrovarsi nell'impossibilità di lavorare. Un problema ancora più delicato quando a essere coinvolte sono le istituzioni pubbliche.
Ma quanto ha inciso la panne di Microsoft sul lavoro del Cantone nelle ultime ore? Secondo Silvano Petrini, direttore del Centro sistemi informativi del Cantone, «i problemi riscontrati da Microsoft M365 hanno toccato solo marginalmente gli utenti dell’Amministrazione cantonale».
A spiegare perché è lo stesso Petrini, che conferma come il servizio M365 sia «ancora in una fase pilota con un numero limitato di utenti». Tra questi figurano i dipendenti che lavorano da remoto, accedendo con il proprio computer ai servizi informatici del Cantone.
Nessuna particolare difficoltà, quindi, per chi lavora quotidianamente negli uffici cantonali: «La maggior parte delle collaboratrici e dei collaboratori dell’Amministrazione cantonale utilizza i servizi installati localmente e non è quindi toccata dal problema in questione», conclude Petrini.