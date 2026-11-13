Panne Microsoft, sull'Amministrazione cantonale «impatto solo marginale»

Secondo quanto comunicato questa mattina dall'Associazione economica cantonale del settore ICT e Digital (ATED) in una lettera aperta, la panne ha interessato anche diverse amministrazioni comunali (non è chiaro quante) e il Cantone. Del resto, non è un segreto che le istituzioni cantonali utilizzino ormai da anni software Microsoft.

ATED ha quindi colto l'occasione per rilanciare il dibattito sulla resilienza digitale delle aziende, che sempre più spesso scelgono di affidarsi a fornitori esteri, come Microsoft o Google, per le proprie soluzioni informatiche. In alcuni casi, fino a dipenderne completamente.