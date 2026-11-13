Il Centro della Riviera ufficializza tre candidati al Gran Consiglio
Claudio Isabella, Andrea Finazzi e Noah Martini sono i candidati designati dall’assemblea distrettuale riunitasi a Lodrino.
RIVIERA - Si è svolta alla ex Vetreria di Lodrino, giovedì 12 novembre, l’assemblea distrettuale del Centro della Riviera, durante la quale sono state ufficializzate le tre candidature al Gran Consiglio in vista delle prossime elezioni cantonali. A rappresentare la Riviera saranno Claudio Isabella, granconsigliere uscente, Andrea Finazzi e Noah Martini.
A presiedere l’assemblea è stato Cristiano Triulzi, sindaco del Comune di Riviera, che ha fatto gli onori di casa. All’incontro hanno anche preso parte il presidente cantonale Fiorenzo Dadò, la presidente dei Giovani del Centro Giovanna Pedroni e diversi deputati al Gran Consiglio, oltre al consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
L’assemblea è stata inoltre occasione per raccogliere le firme a sostegno dell’iniziativa popolare promossa dal Centro «L’acqua è di tutti. Meno costi per i ticinesi».