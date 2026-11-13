Il Centro della Riviera ufficializza tre candidati al Gran Consiglio

RIVIERA - Si è svolta alla ex Vetreria di Lodrino, giovedì 12 novembre, l’assemblea distrettuale del Centro della Riviera, durante la quale sono state ufficializzate le tre candidature al Gran Consiglio in vista delle prossime elezioni cantonali. A rappresentare la Riviera saranno Claudio Isabella, granconsigliere uscente, Andrea Finazzi e Noah Martini.