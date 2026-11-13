Non solo business: vere relazioni tra imprese

Ad aprire i lavori e a dare il via alle tavole rotonde è stato Lorenzo Quadri, con i saluti istituzionali del Municipio di Lugano, a conferma del patrocinio concesso dalla Città all'evento. Proprio le tavole rotonde, guidate dai moderatori, sono state tra gli elementi più apprezzati della manifestazione: un formato informale che ha favorito il dialogo e il networking tra i partecipanti.

11 novembre

La prima giornata si è aperta con l'architetto d'interni Carlo Rampazzi e il suo intervento "Abita come ti vesti, vestiti come abiti", dedicato al legame tra gli spazi abitati e l'identità di chi li vive. A seguire Giacomo Spazzini ha spostato l'attenzione sul benessere personale con il talk "Longevità: una strategia quotidiana", incentrato sul peso delle abitudini quotidiane sulla qualità della vita futura.