Non solo business: vere relazioni tra imprese
Si è chiusa venerdì l'edizione 2026 di Business Matching
LUGANO - Si è chiusa giovedì al Palazzo dei Congressi di Lugano l'edizione 2026 di Business Matching, l'appuntamento organizzato da Edimen l'11 e il 12 novembre e dedicato all'incontro tra imprenditori. Due giornate costruite attorno allo scambio di esperienze e alla nascita di nuove collaborazioni.
Il programma era stato anticipato la sera del 10 novembre dalla cena di gala, accompagnata dall'esibizione del violinista Francesco Maltecca.
Ad aprire i lavori e a dare il via alle tavole rotonde è stato Lorenzo Quadri, con i saluti istituzionali del Municipio di Lugano, a conferma del patrocinio concesso dalla Città all'evento. Proprio le tavole rotonde, guidate dai moderatori, sono state tra gli elementi più apprezzati della manifestazione: un formato informale che ha favorito il dialogo e il networking tra i partecipanti.
11 novembre
La prima giornata si è aperta con l'architetto d'interni Carlo Rampazzi e il suo intervento "Abita come ti vesti, vestiti come abiti", dedicato al legame tra gli spazi abitati e l'identità di chi li vive. A seguire Giacomo Spazzini ha spostato l'attenzione sul benessere personale con il talk "Longevità: una strategia quotidiana", incentrato sul peso delle abitudini quotidiane sulla qualità della vita futura.
Non si è invece tenuto lo spettacolo serale di Paolo Borzacchiello, "Usa il Cervello": l'autore ha dovuto rinunciare per un improvviso problema di salute. Gli organizzatori hanno annunciato che i dettagli sulla riprogrammazione saranno comunicati attraverso i canali ufficiali.
12 novembre
La seconda giornata si è aperta con il saluto di Luisanna Tedde, presidente di Rete Donna Svizzera, che ha richiamato l'attenzione sul contrasto alla violenza sulle donne: l'imprenditoria, ha ricordato, non può prescindere dalla responsabilità civile.
Di innovazione sostenibile ha parlato Anna Juda con «Il materiale più sostenibile? Quello che esiste già», intervento dedicato alle opportunità dell'economia circolare. Stefano Sattanino ha poi riportato il focus sulle dinamiche aziendali con "Sfide reali, soluzioni concrete. Il Coaching di Fondazione Agire per le PMI", mostrando come un accompagnamento specialistico possa sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese.
La mattinata si è chiusa con la presentazione del libro «Le radici del futuro». Moderati da Marco Cassiano, sono intervenuti Pau Origoni (DECS), Monica Malnati (PKB / HR Ticino) e lo stesso Sattanino (Fondazione Agire), in un confronto che ha intrecciato formazione, valorizzazione delle risorse umane e innovazione. A chiudere l'edizione è stata la Cena Enogastronomica Ticinese, dedicata ai sapori del territorio e pensata come occasione finale per consolidare i contatti raccolti nelle due giornate.
Maggiori informazioni sul sito businessmatching.info.