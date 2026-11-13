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Il cuore delle botteghe batte ancora

Nasce un'associazione che riunisce i piccoli commercianti del Luganese e del Mendrisiotto e Basso Ceresio per affrontare insieme le sfide del settore e dare un futuro ai negozietti di paese.
Il cuore delle botteghe batte ancora
Archivio Tipress
Fonte Associazione Botteghe di paese
elaborata da Redazione
Il cuore delle botteghe batte ancora
Nasce un'associazione che riunisce i piccoli commercianti del Luganese e del Mendrisiotto e Basso Ceresio per affrontare insieme le sfide del settore e dare un futuro ai negozietti di paese.

SOTTOCENERI - Unire le forze per affrontare le difficoltà del piccolo commercio, condividere esperienze e trovare soluzioni comuni per garantire un futuro ai negozi di prossimità. Con questi obiettivi è nata l'Associazione Botteghe di Paese, una nuova organizzazione mantello che riunisce i negozi di paese del Luganese e del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

L'iniziativa nasce dalla volontà dei commercianti di collaborare e dal sostegno degli Enti Regionali per lo Sviluppo (ERS) delle due regioni, che negli ultimi anni hanno promosso il dialogo tra i negozianti e favorito la creazione di una rete di contatti.

L'obiettivo è rafforzare il ruolo delle botteghe, che nelle piccole comunità non rappresentano soltanto un punto vendita, ma anche un luogo di incontro e un servizio di prossimità importante per la vita sociale ed economica dei paesi.

Una rete per affrontare le sfide del commercio locale
La nuova associazione intende offrire ai piccoli commercianti uno strumento per affrontare le difficoltà economiche e gestionali del settore. Tra le priorità figurano lo scambio di esperienze e contatti, la ricerca di soluzioni condivise per la gestione delle attività e il coordinamento di iniziative promozionali.

Un altro obiettivo è rafforzare i rapporti con enti e istituzioni, sviluppando al tempo stesso collaborazioni con produttori, aziende e altri attori economici del territorio. L'intenzione è creare opportunità che i singoli negozi, agendo autonomamente, potrebbero avere maggiori difficoltà a sviluppare.

Alla presidenza dell'associazione è stato nominato Enzo Rosa, della Butega da Sessa di Bea. Il comitato è composto dal vicepresidente Luisito Coltamai, della Credenza di Vacallo, e da Vincenza G. Romano (Mini Market Alimentari di Cademario), Antonio Di Vito (La Bottega di Sorengo Di Vito) e Roberto Rossetti (La Dispensa Caneggio e Muggio).

«Siamo felici di dare avvio a questo progetto e fiduciosi nelle opportunità che potrà offrire ai negozi di paese», ha dichiarato il presidente Enzo Rosa. «Siamo convinti che l’Associazione possa diventare uno strumento concreto a disposizione dei suoi membri, accompagnandoli nell’evoluzione delle proprie attività affinché le botteghe possano continuare a essere una presenza viva e vitale nei nostri paesi».

Un percorso iniziato negli anni scorsi
La costituzione dell'associazione è il risultato di un lavoro portato avanti dagli Enti Regionali per lo Sviluppo del Luganese (ERSL) e del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB), da tempo impegnati nel sostegno al commercio locale.

Attraverso iniziative di sostegno e incontri con i negozianti, i due enti hanno raccolto le esigenze degli operatori e individuato possibili ambiti di collaborazione.

Una tappa importante è stata raggiunta nel maggio 2025, quando ERSL e ERS-MB hanno organizzato un incontro congiunto con i commercianti delle due regioni. Da quel confronto sono state poste le basi per la creazione di un gruppo di lavoro sovraregionale, che ha successivamente individuato due priorità: promuovere opportunità formative per migliorare la gestione dei negozi e costituire un'associazione di categoria.

«La nascita dell’Associazione Botteghe di Paese è un risultato importante del percorso intrapreso insieme ai negozianti», hanno affermato Roberta Angotti Pellegatta, direttrice dell'ERSL, e Claudio Guidotti, direttore dell'ERS-MB.

«Accanto agli strumenti di sostegno che i nostri Enti mettono a disposizione attraverso i rispettivi Fondi di Promozione Regionale, si aggiunge oggi una realtà che permetterà ai negozi di fare rete, sviluppare iniziative comuni e individuare risposte concrete alle sfide del settore. Siamo lieti di aver contribuito a creare le basi per un impegno che potrà proseguire e consolidarsi nel tempo».

Collaborazioni con i produttori locali
Nel percorso che ha portato alla nascita dell'associazione è stato coinvolto anche il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT), che ha messo a disposizione la propria esperienza nella valorizzazione dei prodotti del territorio.

In particolare, il CCAT ha illustrato le opportunità offerte dal progetto «Ticino a te» e dalla rete delle Botteghe del territorio, due esperienze che possono offrire spunti per sviluppare nuove collaborazioni tra il commercio di prossimità e i produttori locali.

L'intenzione è valorizzare ulteriormente il ruolo dei negozi di paese anche come punti di riferimento per la promozione e la vendita delle produzioni regionali.

Acquisti condivisi e formazione tra i prossimi obiettivi
Con la costituzione dell'associazione si apre ora una nuova fase. Tra i progetti che potranno essere sviluppati figurano gli acquisti condivisi, con l'obiettivo di individuare soluzioni comuni per l'approvvigionamento, e l'organizzazione di percorsi formativi mirati alle esigenze dei piccoli commercianti.

Si punta inoltre a costruire nuove sinergie con i produttori locali e con gli altri operatori economici del territorio, rafforzando la collaborazione tra le botteghe delle due regioni.

L'associazione è aperta ai negozi interessati ad aderire. Per informazioni e richieste di adesione è possibile scrivere all'indirizzo botteghedipaese@gmail.com.

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