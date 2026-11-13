Il cuore delle botteghe batte ancora

Una tappa importante è stata raggiunta nel maggio 2025, quando ERSL e ERS-MB hanno organizzato un incontro congiunto con i commercianti delle due regioni. Da quel confronto sono state poste le basi per la creazione di un gruppo di lavoro sovraregionale, che ha successivamente individuato due priorità: promuovere opportunità formative per migliorare la gestione dei negozi e costituire un'associazione di categoria.