LUGANO
Ragazza di 19 anni investita
Ambulanza e polizia in azione in Via La Santa a Viganello. Le condizioni della giovane non sarebbero gravi.
Lettore tio.ch
Ragazza di 19 anni investita
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Ragazza di 19 anni investita
Ambulanza e polizia in azione in Via La Santa a Viganello. Le condizioni della giovane non sarebbero gravi.
Ragazza di 19 anni investita
Ambulanza e polizia in azione in Via La Santa a Viganello. Le condizioni della giovane non sarebbero gravi.
VIGANELLO (LUGANO) - L'episodio si è verificato poco dopo le ore 18 di oggi, giovedì 12 novembre, in Via La Santa a Viganello.
Per cause ancora da chiarire una ragazza di 19 anni è stata investita da un veicolo. «Ho notato una persona che veniva portata via in barella», racconta un passante a Ticinonline. «Era buio e pioveva. Ma io non ho visto come è successo», aggiunge un signore che abita in zona.
Ambulanza e polizia si sono subito precipitate sul posto.
La giovane, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe rimediato ferite a una gamba. Le sue condizioni di salute tutto sommato non sarebbero gravi.
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