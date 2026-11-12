Qui si parla del lato oscuro dei social: dai maschi «alpha» alla violenza digitale

La pubblicazione, stampata grazie al sostegno del Canton Ginevra e della Fondation Leenaards, è stata tradotta in italiano e sarà presentata per la prima volta al pubblico italofono proprio in occasione dell'incontro di Mendrisio.

La serata sarà un'occasione per approfondire le dinamiche della violenza digitale e riflettere sulle risposte possibili, sia individuali sia collettive.