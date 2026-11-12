Qui si parla del lato oscuro dei social: dai maschi «alpha» alla violenza digitale
Due appuntamenti al Bellini Bar di Mendrisio per esplorare come i modelli di genere diffusi online influenzino le relazioni e imparare a riconoscere il fenomeno.
Due appuntamenti al Bellini Bar di Mendrisio per esplorare come i modelli di genere diffusi online influenzino le relazioni e imparare a riconoscere il fenomeno.
MENDRISIO - Come influenzano le relazioni i modelli di genere diffusi sui social? E come riconoscere e contrastare la violenza digitale, anche nello spazio pubblico? Sono i temi al centro di due incontri organizzati dal Salottino del Bellini Bar di Mendrisio (in Via Praella 1), in programma il 25 e il 29 novembre nell'ambito della campagna nazionale «16 giorni di attivismo contro la violenza di genere».
La rassegna di sensibilizzazione, avviata a ottobre con la presentazione dell'Associazione Clara, prosegue così con due appuntamenti aperti alla popolazione e dedicati a un fenomeno sempre più presente nelle relazioni personali e nel dibattito pubblico. L'edizione di quest'anno della campagna nazionale, che si svolge dal 25 novembre al 10 dicembre, pone infatti l'accento sulle violenze digitali, con l'obiettivo di aiutare a riconoscerle e individuare possibili risposte.
La manosfera e i modelli di genere sui social
Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre, alle 18.30, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ospite del Salottino sarà Athina Greco, collaboratrice del Servizio per le pari opportunità cantonale, che condurrà l'incontro intitolato «Maschio alpha cerca tradwife: quando la manosfera entra nelle relazioni».
Al centro della serata ci sarà la cosiddetta «manosfera», l'universo di contenuti e modelli maschili che trovano ampia diffusione sulle piattaforme digitali. Dagli influencer che si presentano come maschi «alpha» alle «tradwife», figure femminili che promuovono ruoli di genere tradizionali, l'incontro analizzerà stereotipi e messaggi veicolati attraverso video capaci di raggiungere milioni di visualizzazioni.
L'obiettivo sarà comprendere come questi contenuti, amplificati dai social e dagli algoritmi, possano influenzare le relazioni e contribuire ad alimentare dinamiche di controllo, possesso e violenza. La serata offrirà strumenti per riconoscere e decostruire tali messaggi, rivolgendosi a persone di tutte le generazioni.
La violenza digitale nello spazio pubblico
Il secondo incontro si terrà domenica 29 novembre, alle 17.30, con Giorgia Bazzuri, collaboratrice della campagna «16 giorni di attivismo contro la violenza di genere».
Intitolato «Violenza digitale nello spazio pubblico: una risposta collettiva e femminista», l'appuntamento allargherà la riflessione oltre le relazioni di coppia, affrontando le forme di violenza che si manifestano negli spazi digitali pubblici e le possibili strategie per contrastarle.
La discussione prenderà spunto dalla «Guida di autoprotezione digitale per una risposta collettiva e femminista», pubblicata nel 2026 da Atoll G – Atelier Graphique di La Chaux-de-Fonds. Il documento è stato realizzato da décadréE in collaborazione con la Public Discourse Foundation e la Fondazione per l'uguaglianza di genere (FEG).
La pubblicazione, stampata grazie al sostegno del Canton Ginevra e della Fondation Leenaards, è stata tradotta in italiano e sarà presentata per la prima volta al pubblico italofono proprio in occasione dell'incontro di Mendrisio.
La serata sarà un'occasione per approfondire le dinamiche della violenza digitale e riflettere sulle risposte possibili, sia individuali sia collettive.
Due appuntamenti aperti a tutte le età
Entrambi gli incontri sono aperti alla popolazione, senza restrizioni d'età. L'iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dal Salottino, spazio di quartiere dedicato al dialogo e al confronto tra generazioni.