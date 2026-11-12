Lavoro transfrontaliero: nasce l'osservatorio permanente tra Italia e Svizzera
Il progetto, cofinanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera, comprende anche la SUPSI
VARESE - Un forum transfrontaliero permanente per condividere dati e buone pratiche sul mercato del lavoro tra Italia e Svizzera: sono queste le prime attività di Forum Insubria 2050, che saranno presentate il 20 novembre alle Ville Ponti di Varese, nell'ambito del convegno "Lavoro, competenze e territori per un futuro oltre i confini".
Il progetto, cofinanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera, nasce per affrontare le trasformazioni del lavoro e delle competenze e punta a orientare le politiche dell'occupazione e della formazione. Al centro c'è una questione che riguarda entrambi i lati del confine: come attrarre e trattenere i talenti in una fase segnata da profondi mutamenti demografici, professionali e delle aspettative personali.
Del progetto fanno parte la LIUC - Università Cattaneo, capofila italiano, la SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana), l'Istat, la Camera di commercio di Varese ed ECAP Consulenze.
«Il mercato del lavoro di questi territori è già fortemente interdipendente - osserva Eliana Minelli, docente di Organizzazione aziendale alla LIUC Carlo Cattaneo e coordinatrice del progetto - ma la cooperazione deve diventare ancora più stabile; condividere dati e conoscenze può aiutarci a leggere i cambiamenti in atto e a costruire risposte comuni, con un orizzonte capace di andare oltre le esigenze immediate delle singole imprese».
Le attività sono partite nel marzo di quest'anno: nei primi otto mesi i partner hanno definito una metodologia comune e delineato uno scenario di partenza. «Il richiamo di un territorio dipende anche dalla possibilità di trovare casa, accedere ai servizi per l'infanzia e spostarsi agevolmente - sottolinea Minelli -. Per le imprese, attrarre e trattenere le persone significa oggi confrontarsi con queste condizioni e con la crescente domanda di equilibrio tra vita privata e attività professionale».
Il progetto mette in luce anche l'esigenza di valorizzare le competenze femminili, di preservare il patrimonio di conoscenze dei lavoratori maturi e di rispondere alle aspettative dei giovani. Pure le trasformazioni legate al clima, all'acqua e all'energia richiedono nuove professionalità e soluzioni coordinate.
Il percorso proseguirà con la costruzione di scenari al 2050 e con laboratori sul campo insieme alle imprese, a partire dalla logistica e dal turismo: un lavoro partecipato per trasformare le interdipendenze del territorio in opportunità condivise. L'obiettivo finale è tradurre l'analisi in indicazioni utili per le scelte strategiche su occupazione, formazione e sviluppo dei territori.