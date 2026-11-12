Lavoro transfrontaliero: nasce l'osservatorio permanente tra Italia e Svizzera

Le attività sono partite nel marzo di quest'anno: nei primi otto mesi i partner hanno definito una metodologia comune e delineato uno scenario di partenza. «Il richiamo di un territorio dipende anche dalla possibilità di trovare casa, accedere ai servizi per l'infanzia e spostarsi agevolmente - sottolinea Minelli -. Per le imprese, attrarre e trattenere le persone significa oggi confrontarsi con queste condizioni e con la crescente domanda di equilibrio tra vita privata e attività professionale».