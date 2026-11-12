Il Premio Giovanni Cansani 2026 a Carla Artaria
La consegna si è tenuta questo mercoledì presso il Canvetto Luganese.
La consegna si è tenuta questo mercoledì presso il Canvetto Luganese.
LUGANO - È stato assegnato a Carla Artaria «per il suo impegno e la sua vicinanza alla popolazione del Nepal» il Premio Giovanni Cansani 2026. La cerimonia, comunica la sezione luganese del Partito socialista, si è tenuta mercoledì presso il Canvetto Luganese.
A consegnare il riconoscimento (di regola biennale) è stato Martino Cansani, figlio di Giovanni Cansani, «in un momento particolarmente emozionante e sentito».
La premiata ha poi condiviso con il pubblico «alcuni affascinanti aneddoti delle sue esperienze in Nepal, raccontando incontri, vissuti e momenti significativi del suo percorso».
Il Premio Cansani, istituito in memoria di Giovanni Cansani, «intende dare visibilità a iniziative di solidarietà sociale e a progetti di aiuto e cooperazione, prestando particolare attenzione a quelle esperienze capaci di coinvolgere e sensibilizzare la comunità».
Da decenni attiva in (e per il) Nepal, Artaria ha portato avanti diversi progetti solidali, soprattutto dopo il devastante terremoto del 2015.
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