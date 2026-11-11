Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo
Il celebre divulgatore è stato costretto al ricovero poche ore prima dell’evento a Lugano.
LUGANO - Lo spettacolo «Usa il Cervello» di Paolo Borzacchiello, previsto per questa sera, mercoledì 11 novembre, al Palazzo dei Congressi di Lugano, è stato rinviato a causa di un improvviso problema di salute del protagonista.
Come comunicato dagli organizzatori, Borzacchiello è stato ricoverato in ospedale questa mattina per «un'emergenza medica improvvisa» che gli impedisce di salire sul palco. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni. «La priorità assoluta è la sua salute e lo staff medico sta facendo il massimo per permettere un pronto recupero», si legge nella comunicazione.
Paolo Borzacchiello e gli organizzatori si scusano con il pubblico per il disagio, in particolare con chi aveva già programmato di partecipare alla serata, e ringraziano per la comprensione.
La nuova data dello spettacolo sarà comunicata nei prossimi giorni, insieme alle eventuali soluzioni alternative per chi ha già acquistato un biglietto. Nel frattempo, gli organizzatori invitano gli spettatori a conservare i biglietti. Tutte le informazioni saranno trasmesse agli acquirenti via email e attraverso i canali ufficiali dell'evento.
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