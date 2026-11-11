Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo

Paolo Borzacchiello e gli organizzatori si scusano con il pubblico per il disagio, in particolare con chi aveva già programmato di partecipare alla serata, e ringraziano per la comprensione.

La nuova data dello spettacolo sarà comunicata nei prossimi giorni, insieme alle eventuali soluzioni alternative per chi ha già acquistato un biglietto. Nel frattempo, gli organizzatori invitano gli spettatori a conservare i biglietti. Tutte le informazioni saranno trasmesse agli acquirenti via email e attraverso i canali ufficiali dell'evento.