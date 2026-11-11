Giornalismo sotto attacco

E il Ticino non fa eccezione. «Le pressioni e le minacce di azioni legali nei confronti di giornalisti e redazioni, anche nel contesto delle inchieste legate al caso dell'ex consigliere di Stato Claudio Zali e del caso Hospita, si inseriscono in un clima sempre più difficile per chi svolge il proprio compito di informare e indagare su questioni di interesse pubblico». A queste si aggiungono «le cosiddette querele bavaglio, procedimenti giudiziari che possono essere utilizzati per intimidire chi fa informazione, scoraggiare le inchieste e favorire l'autocensura».

Un altro problema è la crescente delegittimazione del lavoro giornalistico. «Preoccupa la crescente tendenza di alcuni esponenti e movimenti politici a delegittimare il lavoro giornalistico, alimentando la sfiducia verso i media e attaccando chi pone domande scomode. La critica all'informazione è legittima e necessaria, ma non può trasformarsi in intimidazione e attacchi».