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Giornalismo sotto attacco

Organizzazioni dei media lanciano una mobilitazione nazionale per rivendicare condizioni di lavoro e garanzie fondamentali per l'indipendenza della stampa.
Giornalismo sotto attacco
Ti-Press / Pablo Gianinazzi
Fonte RED
elaborata da Redazione
Giornalismo sotto attacco
Organizzazioni dei media lanciano una mobilitazione nazionale per rivendicare condizioni di lavoro e garanzie fondamentali per l'indipendenza della stampa.

BERNA - Pressioni sui giornalisti, minacce alla protezione delle fonti e continui tagli nelle redazioni. Non è certo un buon momento per la libertà di stampa in Svizzera. Per questo le organizzazioni dei lavoratori dei media hanno deciso di mobilitarsi, con una manifestazione nazionale in programma il 21 novembre a Berna.

«La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia», si legge in una nota congiunta dell'Associazione dei Giornalisti Ticinesi (ATG), di Syndicom e del Sindacato Svizzero dei Media (SSM). «Eppure, anche in Svizzera, le condizioni necessarie per garantire un'informazione libera, indipendente e di qualità vengono progressivamente indebolite». A preoccupare è il moltiplicarsi di attacchi che colpiscono tanto le giornaliste e i giornalisti nello svolgimento del loro lavoro, quanto gli strumenti e le risorse indispensabili per esercitare la professione.

E il Ticino non fa eccezione. «Le pressioni e le minacce di azioni legali nei confronti di giornalisti e redazioni, anche nel contesto delle inchieste legate al caso dell'ex consigliere di Stato Claudio Zali e del caso Hospita, si inseriscono in un clima sempre più difficile per chi svolge il proprio compito di informare e indagare su questioni di interesse pubblico». A queste si aggiungono «le cosiddette querele bavaglio, procedimenti giudiziari che possono essere utilizzati per intimidire chi fa informazione, scoraggiare le inchieste e favorire l'autocensura».

Un altro problema è la crescente delegittimazione del lavoro giornalistico. «Preoccupa la crescente tendenza di alcuni esponenti e movimenti politici a delegittimare il lavoro giornalistico, alimentando la sfiducia verso i media e attaccando chi pone domande scomode. La critica all'informazione è legittima e necessaria, ma non può trasformarsi in intimidazione e attacchi».

A essere minacciati non sono soltanto i giornalisti, ma anche gli strumenti
A livello federale, il Consiglio degli Stati ha recentemente approvato una mozione che punta a restringere la protezione delle fonti giornalistiche. Una prospettiva che le tre organizzazioni giudicano particolarmente allarmante: «Senza la garanzia della riservatezza, molte persone non oseranno più segnalare abusi, irregolarità o informazioni di interesse pubblico. Indebolire la protezione delle fonti significa rendere più difficile il giornalismo d'inchiesta e, di conseguenza, ridurre la trasparenza delle istituzioni e dei centri di potere».

Una situazione economica sempre più critica
Il calo degli introiti pubblicitari, la concentrazione del settore nelle mani di gruppi multinazionali esteri e i continui piani di risparmio stanno impoverendo le redazioni. «I recenti tagli annunciati da Tamedia, così come le riduzioni di personale nel servizio pubblico radiotelevisivo, sono soltanto gli ultimi esempi di una tendenza che interessa l'intero panorama mediatico svizzero e ticinese. Parallelamente, anche i sistemi di finanziamento dei media pubblici e privati vengono costantemente rimessi in discussione».

Meno giornalisti, meno risorse, meno protezione delle fonti e maggiori pressioni significano inevitabilmente meno informazione indipendente. «Significano meno tempo per verificare le notizie, meno possibilità di condurre inchieste approfondite e meno capacità di raccontare le realtà locali e regionali. A pagarne il prezzo non sono soltanto le lavoratrici e i lavoratori del settore, ma l'intera società».

«Di fronte a questa situazione non possiamo restare in silenzio»
Da qui la presa di posizione delle tre organizzazioni: «Condanniamo con fermezza ogni forma di intimidazione nei confronti di chi fa informazione e chiediamo alle autorità politiche di rafforzare, anziché indebolire, le garanzie necessarie all'esercizio del giornalismo». Allo stesso tempo, «occorrono condizioni di lavoro dignitose, un contratto collettivo di lavoro generalizzato, redazioni adeguatamente dotate di personale e un finanziamento solido e duraturo per un panorama mediatico pluralista e indipendente».

È con queste rivendicazioni che le tre associazioni sostengono la mobilitazione nazionale "Salvare il giornalismo – difendere la democrazia", promossa da professioniste e professionisti dei media di tutta la Svizzera. L'appuntamento è per la manifestazione di sabato 21 novembre 2026, alle 15.00, in Piazza federale a Berna.

«Difendere il giornalismo non significa difendere soltanto una professione. Significa difendere il diritto di tutte e tutti a un'informazione libera, indipendente e di qualità. Significa difendere la democrazia».

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