Un weekend dedicato al trail running

Domenica 15 novembre sarà invece dedicata alla scoperta della regione, con diverse attività ed esperienze proposte a condizioni agevolate. Per gli ospiti sono disponibili pacchetti con pernottamento presso La Palma au Lac, mentre i partecipanti locali potranno aderire anche senza soggiornare in hotel. Ascona-Locarno, una destinazione per il trail running tutto l’anno Il Trail Running Weekend si inserisce nella strategia di Ascona-Locarno Turismo volta a rafforzare il posizionamento della regione come destinazione per il trail running e il turismo outdoor. Grazie al clima generalmente mite e a una fitta rete di sentieri che collegano il Lago Maggiore alle valli e alle montagne circostanti, Ascona-Locarno offre condizioni particolarmente interessanti per la corsa all’aperto anche durante l’autunno.

La collaborazione con X-Bionic e La Palma au Lac rappresenta inoltre un esempio concreto di come sport e ospitalità possano integrarsi per sviluppare nuove esperienze turistiche e valorizzare la regione anche al di fuori dell’alta stagione.