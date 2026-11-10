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LOCARNO

Un weekend dedicato al trail running

Un’occasione per scoprire i sentieri della regione, allenarsi in compagnia e vivere un’esperienza sportiva sulle rive del Lago Maggiore.
Un weekend dedicato al trail running
Tom Malecha - Filme von Draussen
Fonte Organizzazione turistica Lago maggiore e valli
elaborata da Redazione
Un weekend dedicato al trail running
Un’occasione per scoprire i sentieri della regione, allenarsi in compagnia e vivere un’esperienza sportiva sulle rive del Lago Maggiore.

LOCARNO - Il 14 e 15 novembre la regione di Ascona-Locarno ospiterà un weekend dedicato al trail running, organizzato in collaborazione con X-Bionic e l’Hotel La Palma au Lac. Un’occasione per scoprire i sentieri della regione, allenarsi in compagnia e vivere un’esperienza sportiva sulle rive del Lago Maggiore. L’iniziativa, promossa insieme ad Ascona-Locarno Turismo, propone un programma dedicato agli appassionati della corsa in montagna, combinando attività sportiva, ospitalità e scoperta del territorio.

Due giorni dedicati al trail running
Sabato 14 novembre i partecipanti potranno prendere parte a una Social Trail Run accompagnata da guide, scegliendo tra due percorsi di diversa difficoltà: un itinerario Medium di 8,8 chilometri tra Tegna e Muralto e uno Advanced di 15,8 chilometri nella zona di Brione sopra Minusio. Durante la corsa sarà inoltre possibile testare le calzature Terraskin di X-Bionic. Al termine dell’attività, i partecipanti si ritroveranno presso l’Hotel La Palma au Lac per un momento conviviale.

Domenica 15 novembre sarà invece dedicata alla scoperta della regione, con diverse attività ed esperienze proposte a condizioni agevolate. Per gli ospiti sono disponibili pacchetti con pernottamento presso La Palma au Lac, mentre i partecipanti locali potranno aderire anche senza soggiornare in hotel. Ascona-Locarno, una destinazione per il trail running tutto l’anno Il Trail Running Weekend si inserisce nella strategia di Ascona-Locarno Turismo volta a rafforzare il posizionamento della regione come destinazione per il trail running e il turismo outdoor. Grazie al clima generalmente mite e a una fitta rete di sentieri che collegano il Lago Maggiore alle valli e alle montagne circostanti, Ascona-Locarno offre condizioni particolarmente interessanti per la corsa all’aperto anche durante l’autunno.

La collaborazione con X-Bionic e La Palma au Lac rappresenta inoltre un esempio concreto di come sport e ospitalità possano integrarsi per sviluppare nuove esperienze turistiche e valorizzare la regione anche al di fuori dell’alta stagione.

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