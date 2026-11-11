La lezione di commiato di Fabio Pusterla dall'USI
Si terrà mercoledì 18 novembre e sarà aperta al pubblico
LUGANO - Mercoledì 18 novembre alle 18.15, nell'Aula magna del Campus Ovest di Lugano, Fabio Pusterla terrà la sua lezione di commiato al termine del percorso all'Istituto di studi italiani (ISI). L'incontro è organizzato dalla Facoltà di comunicazione, cultura e società dell'Università della Svizzera italiana.
La lezione si intitola "La prima poesia. Riflessioni sul fascino del linguaggio poetico" e prende spunto da un ricordo personale del poeta e docente: la scoperta, durante l'adolescenza, di una poesia di Dylan Thomas, alla quale era arrivato attraverso Bob Dylan. Da quell'esperienza prenderà avvio una riflessione sul potere della parola poetica, delle immagini e del ritmo.
L'appuntamento sarà anche l'occasione per rendere omaggio al contributo di Pusterla alla vita accademica e culturale dell'USI.
L'incontro è aperto al pubblico, previa iscrizione tramite il formulario online.