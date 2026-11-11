La lezione di commiato di Fabio Pusterla dall'USI

La lezione si intitola "La prima poesia. Riflessioni sul fascino del linguaggio poetico" e prende spunto da un ricordo personale del poeta e docente: la scoperta, durante l'adolescenza, di una poesia di Dylan Thomas, alla quale era arrivato attraverso Bob Dylan. Da quell'esperienza prenderà avvio una riflessione sul potere della parola poetica, delle immagini e del ritmo.