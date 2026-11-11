Tre nuovi giudici supplenti e un assessore-giurato prestano giuramento

La cerimonia è stata presieduta dalla presidente del Gran Consiglio, Daria Lepori. Erano presenti il presidente del Tribunale di appello e del Consiglio della magistratura, Damiano Stefani; il presidente del Tribunale penale cantonale, Marco Villa; i segretari generali del Tribunale di appello e del Gran Consiglio, rispettivamente Alessandro Simoneschi e Tiziano Veronelli; e l’aggiunto alla direttrice della Divisione della giustizia.

Con la dichiarazione, i tre magistrati e l’assessore-giurato si sono formalmente impegnati a svolgere i propri compiti con indipendenza, responsabilità e fedeltà ai principi costituzionali, nel rispetto dello Stato di diritto e a garanzia dei diritti fondamentali.