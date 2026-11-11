Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Tre nuovi giudici supplenti e un assessore-giurato prestano giuramento

Durante la cerimonia a Palazzo delle Orsoline, i nuovi membri hanno assunto ufficialmente il loro incarico.
Tre nuovi giudici supplenti e un assessore-giurato prestano giuramento
Repubblica e Cantone Ticino
Fonte Red
elaborata da Redazione
Tre nuovi giudici supplenti e un assessore-giurato prestano giuramento
Durante la cerimonia a Palazzo delle Orsoline, i nuovi membri hanno assunto ufficialmente il loro incarico.

BELLINZONA - Tre nuovi giudici supplenti del Tribunale di appello e un assessore-giurato hanno dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi. La cerimonia ufficiale si è svolta martedì 10 novembre a Palazzo delle Orsoline, a Bellinzona.

I tre magistrati, tutti assegnati al Tribunale penale cantonale, sono la dottoressa in diritto Yasmine Dellagana-Sabry e gli avvocati Hugo Haab e Andrea Gianini. Con loro ha prestato giuramento anche Fabio Martinelli, recentemente eletto alla funzione di assessore-giurato del Tribunale penale cantonale.

La cerimonia è stata presieduta dalla presidente del Gran Consiglio, Daria Lepori. Erano presenti il presidente del Tribunale di appello e del Consiglio della magistratura, Damiano Stefani; il presidente del Tribunale penale cantonale, Marco Villa; i segretari generali del Tribunale di appello e del Gran Consiglio, rispettivamente Alessandro Simoneschi e Tiziano Veronelli; e l’aggiunto alla direttrice della Divisione della giustizia.

Con la dichiarazione, i tre magistrati e l’assessore-giurato si sono formalmente impegnati a svolgere i propri compiti con indipendenza, responsabilità e fedeltà ai principi costituzionali, nel rispetto dello Stato di diritto e a garanzia dei diritti fondamentali.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
assessore giuratogiudici supplentigiuramentotribunale penale cantonale
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
2 gior
49
80

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
1 gior
131
229

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno
LIVE
MAGGIA
2 gior
20
54

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
1 gior
133
207

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
LIVE
FCL
2 gior
34
73

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
2 gior
43
67

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
1 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
LIVE
AVEGNO GORDEVIO
2 gior

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
1 gior
3
70

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
1 gior
12
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
9
66

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
15 ore
2
23

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
7 ore
59

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
22 ore

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
21 ore

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
1 gior
12

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15
159

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
7 ore
21
48

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata
LIVE
CALCIO
2 gior
3
18

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
1
18

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
1 gior
13
24

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
1 gior

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
1 gior
15
71

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
2 gior
4
23

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
LIVE
ZURIGO
1 gior
40
81

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
LIVE
CADENAZZO
2 gior
54
113

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
5 ore
4
7

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
1 gior
1
24

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
1 gior
57

Il Governo trasloca per un giorno

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
25

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS
LIVE
GIUBIASCO
3 gior
107
77

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS

Cento candeline per Caterina Ceschi
LIVE
LOCARNO
1 gior
1
20

Cento candeline per Caterina Ceschi

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Il ristorante dei Moretti è fallito
LIVE
VALLESE
2 gior
14
55

Il ristorante dei Moretti è fallito

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
LIVE
CONFINE
21 ore
5
22

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
15 ore
5
31

«Trattato come un mobile»

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
8
30

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»

«Non siamo semplici affittacamere»
LIVE
LUGANO
2 gior
12
31

«Non siamo semplici affittacamere»

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»
LIVE
CICLOCROSS
1 gior
1
11

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
18 ore

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
5 ore
4
49

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»
LIVE
SVIZZERA
19 ore
20
50

«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
31
131

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»
LIVE
LUGANO
1 gior
20
37

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»

Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»
LIVE
CANTONE
1 gior
72
225

Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»

Negato lo statuto S a 286 ucraini
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
211

Negato lo statuto S a 286 ucraini

Locarno si accende con Winterland (e Paolo Meneguzzi)
LIVE
LOCARNO
21 ore
37

Locarno si accende con Winterland (e Paolo Meneguzzi)

Vent'anni di 'ndrangheta o solo «gesti di cortesia»?
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
1 gior
8
27

Vent'anni di 'ndrangheta o solo «gesti di cortesia»?

Emergenza casa: «Non voglio una Dubai in Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
17 ore
10
23

Emergenza casa: «Non voglio una Dubai in Svizzera»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Le ex scuole rinascono come "el Vaticáno"
LIVE
RONCO SOPRA ASCONA
26 min

Le ex scuole rinascono come "el Vaticáno"

Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo
LIVE
LUGANO
1 ora

Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo

«Il Mendrisiotto non vuole il PoLuMe»: il PS incalza Piero Marchesi
LIVE
CANTONE
2 ore
8
13

«Il Mendrisiotto non vuole il PoLuMe»: il PS incalza Piero Marchesi

Lugano accende il Natale
LIVE
LUGANO
2 ore
2
6

Lugano accende il Natale

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
3 ore
2

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

Giornalismo sotto attacco
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
4 ore
5
27

Giornalismo sotto attacco

A9, chiuso per una notte il tratto Como Centro-Chiasso
LIVE
CONFINE
4 ore
1

A9, chiuso per una notte il tratto Como Centro-Chiasso

«La scuola protegge gli studenti o chi commette abusi?»
LIVE
CANTONE
4 ore
6
16

«La scuola protegge gli studenti o chi commette abusi?»

La lezione di commiato di Fabio Pusterla dall'USI
LIVE
LUGANO
4 ore
2
5

La lezione di commiato di Fabio Pusterla dall'USI

L'AIL Arena premiata... in Spagna
LIVE
CANTONE / SPAGNA
4 ore
2
14

L'AIL Arena premiata... in Spagna