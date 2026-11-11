Aggregazione del Basso Mendrisiotto: «Serve maggiore chiarezza»

MORBIO INFERIORE - La consultazione popolare sull'aggregazione del Basso Mendrisiotto potrebbe slittare al quadriennio 2028–2032. A mettere in discussione le tempistiche della fusione tra Balerna, Breggia, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo sarebbero, secondo gli interroganti, i ritardi nell'iter cantonale e le questioni finanziarie ancora da chiarire. Il tema è al centro di un'interrogazione presentata al Municipio di Morbio Inferiore da Massimo Gambetta (Lega/UDC), Daniele De Blasi (Morbio 2030), Giada Untersee (Il Centro) e Nicola Albisetti (PLR). Sono dieci le domande rivolte al Municipio, chiamato anche a chiarire se sia disposto a sostenere il rinvio della consultazione.