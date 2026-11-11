Aggregazione del Basso Mendrisiotto: «Serve maggiore chiarezza»
Presentata un'interrogazione: ritardi nell'iter cantonale e questioni ancora aperte mettono in discussione la consultazione e la sua credibilità.
Presentata un'interrogazione: ritardi nell'iter cantonale e questioni ancora aperte mettono in discussione la consultazione e la sua credibilità.
MORBIO INFERIORE - La consultazione popolare sull'aggregazione del Basso Mendrisiotto potrebbe slittare al quadriennio 2028–2032. A mettere in discussione le tempistiche della fusione tra Balerna, Breggia, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo sarebbero, secondo gli interroganti, i ritardi nell'iter cantonale e le questioni finanziarie ancora da chiarire. Il tema è al centro di un'interrogazione presentata al Municipio di Morbio Inferiore da Massimo Gambetta (Lega/UDC), Daniele De Blasi (Morbio 2030), Giada Untersee (Il Centro) e Nicola Albisetti (PLR). Sono dieci le domande rivolte al Municipio, chiamato anche a chiarire se sia disposto a sostenere il rinvio della consultazione.
Stando a quanto riportato nell'atto parlamentare, la bozza del rapporto finale, consegnata con alcune settimane di ritardo, si trova da circa due mesi alla Sezione degli enti locali. Il preavviso cantonale dovrebbe essere trasmesso alla Commissione di studio soltanto tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. È quindi già saltata la scadenza del 26 ottobre, inizialmente prevista per la presentazione del dossier ai Consigli comunali.
Anche la votazione consultiva è in bilico: se l'incarto arrivasse ai legislativi all'inizio del 2027, si potrebbe votare, nella migliore delle ipotesi, a novembre dello stesso anno. Secondo gli interroganti, non è tuttavia escluso un ulteriore slittamento. «Proseguire semplicemente “aspettando gli eventi” rischia di indebolire ulteriormente la credibilità del progetto», avvertono i firmatari.
Dal loro punto di vista, i Consigli comunali e la popolazione non possono restare «in una posizione passiva, in attesa di ricevere un rapporto già confezionato e sostanzialmente definito altrove». Il legislativo, sottolineano, «deve poter disporre per tempo di tutti gli elementi necessari per discutere, valutare e formulare una posizione politica, non limitarsi a ratificare decisioni già prese».
Tra le questioni che, secondo gli interroganti, restano da chiarire figurano gli eventuali contributi cantonali, le risposte alle richieste della Commissione di studio nei settori dell'educazione e della socialità e le risorse disponibili nel fondo per le aggregazioni. I firmatari chiedono inoltre se le basi finanziarie del progetto siano state aggiornate considerando gli investimenti in corso, l'indebitamento, le riforme fiscali e perequative, le nuove aliquote differenziate e la situazione finanziaria del Cantone. «Senza un quadro chiaro sulle tempistiche, sugli eventuali contributi cantonali, sulle basi finanziarie del futuro Comune e sulle conseguenze delle nuove aliquote differenziate, risulta difficile chiedere ai Consigli comunali e alla popolazione di esprimersi in modo consapevole», si legge nell'atto.
I firmatari chiedono anche al Municipio se sia disposto a sostenere ulteriori approfondimenti indipendenti affidati a USI e SUPSI, per verificare la sostenibilità finanziaria, l'organizzazione del futuro Comune e i possibili scenari alternativi.
Un eventuale rinvio della consultazione al quadriennio 2028–2032, precisano, «non dovrebbe pertanto essere considerato una rinuncia all’aggregazione». Il tempo supplementare potrebbe infatti servire a completare il dossier, chiarire le questioni ancora aperte, coinvolgere maggiormente i legislativi e informare adeguatamente la popolazione.