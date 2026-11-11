Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

L'allarme era scattato intorno alle 8.40, quando un automobilista di passaggio avrebbe notato il corpo, apparentemente appoggiato a un tiglio, e chiamato il 112. All'arrivo dei soccorsi, per l'uomo, risultato successivamente essere un cittadino straniero, non c'era ormai più nulla da fare.

Accanto alla vittima era stato rinvenuto anche un piccolo zaino nero. Ma sono soprattutto i pezzi di automobile recuperati sul posto ad aver orientato gli investigatori verso la possibilità che il pedone sia stato investito da un veicolo in transito verso sud. Chi si trovava al volante avrebbe quindi proseguito la marcia, lasciando la vittima sul ciglio della strada.