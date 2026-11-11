Le ex scuole rinascono come "el Vaticáno"
Il nuovo spazio verrà mostrato alla popolazione sabato 14 novembre
RONCO SOPRA ASCONA - Le ex scuole di Ronco sopra Ascona riaprono le porte alla popolazione con il nome che avevano in origine, "el Vaticáno". Sabato 14 novembre, dalle 13.30, il Comune invita i cittadini a scoprire la struttura rinnovata, rimasta vuota dopo il trasferimento delle ultime classi a Brissago nel 2021 e chiusa in seguito alla grandinata dell'agosto 2023.
Proprio i lavori di ripristino resi necessari dal maltempo hanno spinto il Municipio a ripensare la funzione dello stabile. In un workshop tenutosi in febbraio, municipali e consiglieri comunali hanno individuato alcune priorità: un punto di ritrovo per il paese, spazi per associazioni, corsi e serate informative, luoghi di lavoro e ambienti che valorizzino l'identità di Ronco.
«Per generazioni qui si è incontrato tutto il paese», afferma il sindaco Paolo Senn. «Vogliamo che l'edificio sia utile a chi vive a Ronco e a chi volesse insediarsi nel nostro Comune offrendo anche a chi lavora da remoto una scrivania sul lago».
Il tetto è stato completamente rifatto, con isolamento termico e impianto fotovoltaico, mentre le vecchie finestre sono state sostituite con serramenti a tripli vetri. Gli spazi interni mantengono invece la struttura originaria, con le aule luminose affacciate sul lago.
Il primo piano ospita gli spazi comuni: atrio informativo, area d'incontro con libri e pianoforte, sala riunioni, una grande aula per corsi e laboratori e la terrazza. Il secondo piano è dedicato al lavoro, con postazioni di coworking. Le quattro sale portano i nomi dei fiori tipici dei giardini di Ronco e del Lago Maggiore: Camelia, Glicine, Mimosa e Magnolia.
«Il Comune ha fatto un investimento importante», aggiunge Senn. «Ora tocca al paese far vivere questo luogo. Partiamo con una prima fase e lo faremo crescere in base ai bisogni reali.»
Anche gli spazi esterni saranno valorizzati: in collaborazione con il WSL, l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, è previsto un giardino sperimentale con piante ornamentali non invasive e adatte al clima locale.