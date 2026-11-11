Le ex scuole rinascono come "el Vaticáno"

«Per generazioni qui si è incontrato tutto il paese», afferma il sindaco Paolo Senn. «Vogliamo che l'edificio sia utile a chi vive a Ronco e a chi volesse insediarsi nel nostro Comune offrendo anche a chi lavora da remoto una scrivania sul lago».

Il tetto è stato completamente rifatto, con isolamento termico e impianto fotovoltaico, mentre le vecchie finestre sono state sostituite con serramenti a tripli vetri. Gli spazi interni mantengono invece la struttura originaria, con le aule luminose affacciate sul lago.