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ABB investe 4 milioni a Quartino: triplicati i dipendenti in cinque anni

Inaugurata la prima linea europea per i sistemi HiPerGuard, destinati ai data center e all'industria avanzata. Dal 2021 i dipendenti sono triplicati, passando da 150 a 450
ABB investe 4 milioni a Quartino: triplicati i dipendenti in cinque anni
Media Relations ABB Svizzera
Da destra a sinistra: Massimiliano Cifalitti (Presidente della Divisione Smart Power di ABB), Nora Teuwsen (Country Holding Officer di ABB Svizzera), Stefano Rizzi (Direttore della Divisione dell’economia del Cantone Ticino), Carlo Bassi (Responsabile dell’unità produttiva di Quartino), Morten Wierod (CEO di ABB Ltd.), Gianluigi Della Santa (Sindaco di Gambarogno).
Fonte ABB
elaborata da Redazione
ABB investe 4 milioni a Quartino: triplicati i dipendenti in cinque anni
Inaugurata la prima linea europea per i sistemi HiPerGuard, destinati ai data center e all'industria avanzata. Dal 2021 i dipendenti sono triplicati, passando da 150 a 450

QUARTINO - Un investimento da 4 milioni di franchi, 4'000 metri quadrati di nuova superficie produttiva e prospettive di ulteriore crescita dell'occupazione. ABB continua a puntare sul Ticino e amplia il proprio stabilimento di Quartino, dove è stata inaugurata la prima linea di produzione europea dedicata a HiPerGuard, un sistema di protezione dell'alimentazione elettrica destinato principalmente ai data center e agli impianti industriali avanzati.

L'operazione, del valore di circa 5 milioni di dollari, risponde alla crescente domanda di tecnologie capaci di garantire la continuità dell'alimentazione elettrica nelle infrastrutture critiche. Si tratta di un settore in espansione, nel quale ABB sta rafforzando la propria capacità produttiva a livello internazionale.

Da 150 a 450 dipendenti in cinque anni
L'ampliamento rappresenta un nuovo passo nello sviluppo dello stabilimento ticinese, che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa. Dal 2021, infatti, il numero di collaboratori è triplicato, passando da 150 a 450.

La nuova linea aggiunge 4'000 metri quadrati di superficie produttiva a un sito che si estende complessivamente su 25'000 metri quadrati, distribuiti in due edifici.

E la crescita potrebbe non fermarsi qui. ABB prevede infatti un ulteriore aumento dell'organico, sostenuto dall'ampliamento dello stabilimento e dalla domanda delle proprie tecnologie da parte di settori industriali in forte espansione. L'azienda non indica, per il momento, quanti nuovi posti di lavoro potrebbero essere creati.

La prima linea europea per HiPerGuard
Quella inaugurata a Quartino è la prima linea di produzione in Europa dedicata a HiPerGuard. L'investimento rappresenta inoltre il terzo ampliamento della capacità produttiva mondiale di questo sistema nell'arco di appena dodici mesi, dopo quelli realizzati negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda.

«Si tratta del terzo ampliamento della nostra capacità produttiva HiPerGuard a livello mondiale nell'arco di 12 mesi, dopo gli investimenti negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda», ha dichiarato Sebastien Surply, Head of Critical Power di ABB Electrification.

«Stiamo potenziando la capacità produttiva in prossimità dei clienti europei per rispondere alla crescente domanda di sistemi che migliorano l'efficienza energetica e garantiscono la continuità operativa delle infrastrutture critiche».

L'operazione si inserisce nella strategia industriale denominata «local for local», attraverso la quale ABB punta a produrre il più vicino possibile ai mercati di destinazione. Attualmente, secondo i dati forniti dall'azienda, il 95% dei prodotti ABB venduti in Europa viene fabbricato nella stessa regione.

L'espansione ticinese fa parte di un programma di investimenti più ampio portato avanti dalla divisione ABB Electrification. Nel solo 2026, il gruppo ha aggiunto complessivamente 90'000 metri quadrati di nuova capacità produttiva.

La spinta dei data center e dell'industria avanzata
Alla base dell'investimento c'è la crescente necessità di garantire un'alimentazione elettrica stabile ed efficiente a infrastrutture che non possono permettersi interruzioni.

È il caso dei grandi data center, compresi quelli destinati alle applicazioni di intelligenza artificiale, ma anche degli impianti industriali avanzati, nei quali un'interruzione della corrente può compromettere la continuità dei processi produttivi.

Per queste attività, la disponibilità di sistemi in grado di proteggere le apparecchiature e mantenere operative le infrastrutture anche in presenza di problemi alla rete elettrica è un'esigenza fondamentale. Allo stesso tempo, gli operatori cercano soluzioni che permettano di ridurre i consumi e migliorare l'efficienza energetica.

HiPerGuard è stato sviluppato proprio per rispondere a queste necessità. Si tratta di un gruppo di continuità (UPS) che opera in media tensione e permette di proteggere l'alimentazione elettrica di grandi infrastrutture in caso di interruzioni della fornitura.

A differenza delle soluzioni che intervengono più a valle nell'impianto elettrico, il sistema consente di collocare la protezione più vicino al punto di ingresso dell'elettricità. Questo permette di ridurre il numero di passaggi necessari per convertire l'energia, raggiungendo, secondo ABB, un'efficienza del 98%.

La tecnologia supporta inoltre il portafoglio Infinitus di ABB, dedicato alla corrente continua (DC), contribuendo a garantire un'alimentazione resiliente per i data center di nuova generazione.

Energia solare e riduzione delle emissioni
Accanto all'espansione produttiva, lo stabilimento di Quartino dispone anche di un'infrastruttura dedicata alla produzione e alla gestione dell'energia rinnovabile.

Il sito è infatti dotato di una microrete solare da 350 kW che, secondo quanto comunicato dall'azienda, permette di ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 185 tonnellate all'anno.

Con il nuovo investimento, ABB rafforza così la propria presenza industriale in Ticino, facendo leva sulle competenze produttive sviluppate a Quartino e sulla crescente richiesta internazionale di sistemi per la protezione delle infrastrutture elettriche.

Il gruppo, attivo a livello mondiale nei settori dell'elettrificazione e dell'automazione, conta complessivamente circa 110'000 collaboratori e vanta oltre 140 anni di storia. Le sue azioni sono quotate alla SIX Swiss Exchange e al Nasdaq Stockholm.

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