ABB investe 4 milioni a Quartino: triplicati i dipendenti in cinque anni

QUARTINO - Un investimento da 4 milioni di franchi, 4'000 metri quadrati di nuova superficie produttiva e prospettive di ulteriore crescita dell'occupazione. ABB continua a puntare sul Ticino e amplia il proprio stabilimento di Quartino, dove è stata inaugurata la prima linea di produzione europea dedicata a HiPerGuard, un sistema di protezione dell'alimentazione elettrica destinato principalmente ai data center e agli impianti industriali avanzati.